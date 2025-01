IMGW przygotowało eksperymentalną prognozę długoterminową dla Polski na okres od lutego do maja 2025 roku, dotyczącą temperatury i opadów atmosferycznych.

Cała Polska na czerwono. Prognoza na luty

W lutym 2025 roku w całym kraju przewiduje się, że zarówno średnia temperatura, jak i suma opadów będą wyższe niż wartości z lat 1991-2020. Na początku lutego termometry mogą pokazać nawet 7 stopni Celsjusza. Natomiast w drugiej połowie miesiąca może być najcieplej. Termometry mogą pokazać nawet 8 stopni Celsjusza.

Marzec 2025

W marcu roku również spodziewane są wyższe średnie temperatury w porównaniu do normy z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów będzie natomiast mieścić się w normie wieloletniej.

Kwiecień 2025

Kwiecień ma charakteryzować się wyższą niż przeciętna temperaturą, a także większą sumą opadów w porównaniu do lat 1991-2020.

Maj 2025

W maju temperatura i suma opadów powinny być zgodne z normą wieloletnią z lat 1991-2020, bez większych odchyleń.

Pogoda na cały tydzień - Poniedziałek

Początek tygodnia przyniesie duże zachmurzenie z lokalnymi przejaśnieniami, zwłaszcza na południu kraju. Na północy i zachodzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem. Temperatury maksymalne osiągną od 6°C na północy, około 9°C w centrum, do nawet 14°C na południu, gdzie odczuwalny będzie wiatr fenowy. Wiatry na południu i nad morzem będą dość silne, z porywami osiągającymi do 100 km/h w Bieszczadach i 90 km/h w Sudetach.

Wtorek: Deszczowy dzień na zachodzie i północy

Wtorek przyniesie przeważające zachmurzenie. Większe przejaśnienia pojawią się na południu. Opady deszczu wystąpią głównie od Dolnego Śląska przez Pomorze po Warmię, a w Sudetach także deszczu ze śniegiem i śniegu, co może zwiększyć pokrywę śnieżną w wyższych partiach o 9 cm. Temperatury wyniosą od 5°C na Przedgórzu Sudeckim do 13°C na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami porywisty.

Środa: Opady deszczu i przejaśnienia w centrum

Środa to kontynuacja pochmurnej aury, z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie i w centrum. Deszcz pojawi się głównie w zachodniej części kraju, a w Sudetach możliwe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatury maksymalne wyniosą od 6°C do 10°C, z lokalnym ochłodzeniem w rejonach podgórskich.

Czwartek: Poprawa pogody i pierwsze ochłodzenie

Czwartek przyniesie więcej słońca, choć na południowym wschodzie i północnym zachodzie nadal mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a w górach także śniegu. Temperatury minimalne spadną miejscami do –4°C w rejonach podgórskich, a maksymalne wyniosą od 5°C do 9°C. Wiatr osłabnie i będzie zmienny.

Piątek: Pochmurno z przejaśnieniami

W piątek pogoda będzie pochmurna, ale z możliwymi większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i południu kraju prognozowane są opady deszczu. Temperatury maksymalne osiągną od 4°C do 9°C. Wiatr pozostanie słaby i zmienny.

Weekend: Deszcz ze śniegiem

Sobota i niedziela przyniosą ochłodzenie i możliwe opady deszczu ze śniegiem, a w górach samego śniegu. W sobotę temperatura minimalna wyniesie od –2°C na Podhalu do 5°C w centrum, a maksymalna od 4°C do 7°C. Niedziela będzie chłodniejsza, z temperaturami maksymalnymi od 2°C na południu do 7°C na wschodzie. Wiatr pozostanie słaby i zmienny.