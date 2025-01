"Wiosna bierze urlop, a jej miejsce zajmuje dobrze Wam znany pracownik sezonowy - późna jesień" informuje IMGW w swoich mediach społecznościowych. Jak podaje IMGW, w weekend Polska dostanie się pod wpływ rozbudowującego się od zachodu wyżu. Będziemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim.

Śnieg, minusowe temperatury

Miejscami pojawią się słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem oraz deszczu. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 0 st. C do 4 st. C, nieco cieplej zrobi się na zachodzie od wtorku – tam do 7 st. C. W nocy przeważnie koło zera. Na Podhalu do około –8 st. C. W ciągu nocy i nad ranem może być ślisko.

Prognoza pogody na najbliższy tydzień

W niedzielę i poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. W wielu miejscach popada słaby śnieg lub deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna od –5 st. C na wschodzie do 0 st. C na zachodzie. We wtorek i środę na zachodzie słonecznie, zaś na wschodzie pochmurno. Na południowym wschodzie słabe opady śniegu, a na Warmii i Mazurach także deszczu. W nocy temperatura minimalna przeważnie od –4 st. C do 0 st. C, chłodniej na Podhalu około –8 st. C.

Do kiedy potrwa zima?

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Pomorzu przelotny deszcz ze śniegiem i deszcz, a w Karpatach opady śniegu. Temperatura minimalna od –7 st. C na południowym wschodzie i –8 st. C na Podhalu do 0 st. C nad morzem. Teraz prognozy synoptyków wskazują, że mróz w całej Polsce utrzyma się aż do 23 lutego.