Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północna i południowa będzie pod wpływem niżów, w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego. Pozostały obszar kontynentu pod wpływem wyżów. Polska będzie pod wpływem przemieszczającej się powoli z zachodu na wschód kraju zatoki niżowej z frontem chłodnym, związanej z niżem znad Bałtyku. Za frontem zacznie napływać chłodniejsza masa powietrza, wypierając zalegające przed frontem dość ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie w nocy będzie spadać, w dzień od zachodu ponownie rosnąć. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

Pogoda w piątek 31 stycznia

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na północy, zachodzie oraz w obszarach podgórskich przechodzące w deszcz ze śniegiem, w górach opady deszczu ze śniegiem, przechodzące w śnieg. Rano lokalnie utrzymująca się mgła, lokalnie marznąca, ograniczająca widzialność do 100 m. Temperatura maksymalna od 3 st. C miejscami na północy, około 6 st. C w centrum, do 11 st. C na południowym wschodzie; chłodniej w obszarach podgórskich Sudetów, około 2 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, w rejonie Zatoki Gdańskiej w porywach do 55 km/h, przeważnie z kierunków zachodnich, jedynie początkowo na wschodzie południowy. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od minus 3 st. C miejscami na południu do 2 st. C miejscami nad morzem; chłodniej w obszarach podgórskich Karpat od minus 6 st. C do minus 4 st. C. Wiatr umiarkowany, na północy i wschodzie okresami porywisty, w rejonie Zatoki Gdańskiej w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni.

Pogoda w sobotę 1 lutego

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 2 st. C do 5 st. C, w rejonach podgórskich lokalnie około 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.