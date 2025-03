Ostatnia noc przyniosła ujemne temperatury niemal w całym kraju. Najniższe wartości odnotowano w Jeleniej Górze, Zakopanem, Kielcach i Łodzi, gdzie termometry wskazały od -7 do -6 st. C, a przy gruncie temperatura spadła nawet do -10 st. C.

IMGW alarmuje: 13 województw z żółtymi alertami. Kiedy nadejdzie ocieplenie?

Specjaliści z IMGW alarmują, że chłodne noce nie ustąpią tak szybko. Choć w ciągu dnia miejscami można spodziewać się temperatur przekraczających 15 st. C, po zmroku nadal będzie panował mróz.

Szczególnie niskie wartości prognozowane są dla rejonów od Warmii i Mazur przez Podkarpacie, Małopolskę, Górny Śląsk aż po Dolny Śląsk, gdzie przy gruncie temperatura może spaść do -9/-7 st. C, a lokalnie nawet do -14 st. C.

Mimo to widać pierwsze oznaki ocieplenia. Od niedzieli nad Polskę nasuną się fronty z opadami deszczu, które stopniowo podniosą temperatury nocą. Na wschodzie i północy mogą jeszcze pojawiać się przymrozki, ale będą one słabsze i krótsze niż dotychczas.