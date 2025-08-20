Lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a nawet burze. Prognoza pogody na środę, 20 sierpnia

W środę, 20 sierpnia 2025 roku, spodziewana jest zmienna pogoda. Na północy kraju, zwłaszcza na północnym wschodzie, niebo będzie mocno zachmurzone, a lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a nawet burze. W pozostałych regionach chmur będzie znacznie mniej, a niebo będzie przeważnie słoneczne.

Reklama

Prognoza pogody. Jaka będzie temperatura w środę, 20 sierpnia 2025 roku?

W środę, 20 sierpnia, najwyższe temperatury odnotujemy na południu, gdzie termometry wskażą 27-28 stopni Celsjusza. Na północy będzie chłodniej, od 20 do 22 stopni, a w pasie nadmorskim temperatura nie przekroczy 20 stopni. Wiatr będzie przeważnie słaby lub umiarkowany, choć na północy i nad morzem może być dość silny i porywisty.

Jaka będzie pogoda w nocy? Oto prognoza pogody

Noc ze środy (20 sierpnia) na czwartek (21 sierpnia) będzie pochmurna na wschodzie i wybrzeżu, gdzie możliwe są niewielkie opady deszczu. W pozostałych regionach niebo będzie bardziej pogodne, choć nad ranem na południu mogą pojawić się chmury z lekkim deszczem. W wielu miejscach, szczególnie na północy i w kotlinach górskich, mogą tworzyć się mgły, ograniczające widoczność nawet do 300 metrów. Noc będzie chłodna – minimalna temperatura wyniesie 7-9 stopni na północy, a na południu około 14 stopni Celsjusza.