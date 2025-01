Niż znad Wysp Brytyjskich wciąż dominuje

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą wciąż dominuje rozległy niż znad Wielkiej Brytanii z frontami atmosferycznymi, jedynie południowy wschód i południowy zachód kontynentu jest w zasięgu wyżów znad Turcji oraz Azorów. Polska jest pod wpływem wieloośrodkowego, rozległego niżu znad Wysp Brytyjskich. W drugiej połowie dnia jeden z ośrodków wtórnych wraz ze strefą pofalowanego frontu atmosferycznego będzie się przemieszczać od Dolnego Śląska w kierunku Pomorza. Napływa powietrze polarne morskie, cieplejsze na południu.

Reklama

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hPa. Przewiduje się spadek, potem wzrost ciśnienia.

Prognoza na wtorek: deszcz, przejaśnienia i silny wiatr

We wtorek w kraju będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu i wschodzie. Opady deszczu, na północy i zachodzie okresami o natężeniu umiarkowanym. Na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej wysokość opadów do 10 mm. W północnej połowie kraju możliwa burza. W Sudetach opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej w zachodniej części Sudetów wyniesie około 6 cm. Miejscami na północy i zachodzie silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od 6 st.C miejscami na Przedgórzu Sudeckim i na wybrzeżu, około 10 st.C w centrum, do 14 st.C na południowym wschodzie, a lokalnie na południu w zasięgu oddziaływania wiatru fenowego około 16 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich Karpat także dość silny, na południowym wschodzie okresami w porywach do 55 km/h, z kierunków południowych. Na terenach podgórskich Karpat porywy wiatru do 85 km/h, wysoko w Sudetach do 60 km/h, w szczytowych partiach Karpat do 140 km/h.

Nocne ochłodzenie z opadami deszczu i śniegu

Reklama

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północnym zachodzie opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, nad ranem zanikające. Na Pomorzu Zachodnim wysokość opadów do 12 mm. Na pozostałym obszarze miejscami słabe, przelotne opady deszczu, miejscami na południu także deszczu ze śniegiem. W Sudetach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 2 st.C do 7 st.C, na południu w obniżeniach terenu od -2 st.C do 1 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na terenach podgórskich także dość silny, na południu i nad morzem okresami porywisty, z kierunków południowych. Na terenach podgórskich porywy wiatru początkowo do 85 km/h, słabnące do w drugiej połowie nocy do 60 km/h, wysoko w Karpatach początkowo do 140 km/h, później słabnące do 80 km/h, w Sudetach do 70 km/h.

Jaka pogoda w środę?

W środę na południowym wschodzie spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju duże z większymi przejaśnieniami. Na północy i zachodzie miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7 st.C do 11 st.C, chłodniej miejscami na północy i na terenach podgórskich od 5 st.C do 6 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem także dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h.

Jak w Warszawie?

We wtorek w Warszawie będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 11 st.C. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 5 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. W środę w stolicy spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Niewielka możliwość słabych przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 9 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.