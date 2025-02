Atak zimy na południu i zachodzie

Luty do tej pory przynosił mroźne noce, ale bez większych opadów śniegu. Sytuacja wkrótce się zmieni. Wyż Elvira, który utrzymywał stabilną pogodę, przesunie się na wschód, robiąc miejsce dla niżu Max nadciągającego z zachodu. To właśnie jego front sprowadzi opady śniegu do Polski.

Kiedy spadnie śnieg?

Śnieżyca wkroczy do Polski między 13 a 14 lutego. Opady pojawią się najpierw w Austrii, Czechach i Niemczech, a następnie dotrą do zachodnich i południowych regionów naszego kraju. Śnieg będzie padać umiarkowanie, miejscami intensywniej. Wraz z nim pojawi się silniejszy wiatr, który spowoduje zawieje i utrudni warunki na drogach.

Ile śniegu spadnie?

Na zachodzie i południu kraju pokrywa śnieżna wyniesie od 1 do 7 cm, a w górach nawet więcej. Nie będzie to wielka śnieżyca, ale wystarczająca, by znów poczuć zimowy klimat. Przy utrzymującym się mrozie krajobraz stanie się bardziej zimowy, a drogi mogą być śliskie.

Co dalej z zimą?

Po 15 lutego szansa na kolejne śnieżyce zmaleje. Wyż ponownie przejmie kontrolę nad pogodą, przynosząc rozpogodzenia i silniejsze mrozy, szczególnie nocą. Lokalnie mogą wystąpić rozproszone opady śniegu, zwłaszcza na północy kraju.