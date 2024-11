Sobota: Pochmurno, mgliście i chłodno

W sobotę Polska znajdzie się pod wpływem słabnącego wyżu znad Litwy. W ciągu dnia przeważać będzie duże zachmurzenie i mgły, a w wielu miejscach pojawią się opady mżawki. Widoczność ograniczą poranne zamglenia i lokalne mgły, które utrzymają się do południa. Temperatury maksymalne wyniosą od 5°C do 8°C, a wiatr będzie słaby, południowo-wschodni.

Gdańsk: 7°C

Koszalin: 7°C

Szczecin: 7°C

Niedziela: Rozpogodzenia, słońce na zachodzie

W niedzielę wyż zacznie się przesuwać na wschód, przynosząc poprawę pogody w zachodniej i centralnej Polsce. Zachmurzenie miejscami się zmniejszy, pojawią się dłuższe przejaśnienia i słońce. Wciąż jednak mogą wystąpić poranne mgły ograniczające widoczność. Temperatury będą porównywalne do soboty, w przedziale od 5°C do 8°C.

Warszawa: 7°C

Łódź: 7°C

Lublin: 8°C

Poniedziałek: Zmiana pogody i możliwość deszczu na zachodzie

W poniedziałek nad zachodnią Polską pojawi się zatoka niżowa z frontem atmosferycznym, co przyniesie chmury i przelotne opady deszczu. Po nocnych rozpogodzeniach temperatura lokalnie spadnie poniżej zera, ale w ciągu dnia wzrośnie do 5-8°C. Pogoda będzie zróżnicowana w zależności od regionu, z przeważającymi opadami na zachodzie i bardziej przejrzystym niebem na wschodzie.

Wrocław: 7°C

Gdańsk: 4°C

Poznań: 5°C

Temperatura i przymrozki: Jesienne ochłodzenie nocą

W nocy, zwłaszcza podczas rozpogodzeń, temperatura w wielu regionach może spaść poniżej 0°C, co spowoduje przymrozki. W dzień słupek rtęci wzrośnie do 5-8°C, a na południu lokalnie nawet do 13°C. Szczególnie ciepło zapowiada się w rejonach podgórskich, gdzie w niedzielę i poniedziałek można spodziewać się temperatur sięgających 12°C.