Poniedziałek – Chłodno, mokro i pochmurno

Pierwszy dzień tygodnia przyniesie typową listopadową pogodę. Zachmurzenie będzie dominować, a od północnego wschodu zacznie napływać więcej przejaśnień. Na zachodzie, południu i w centrum kraju można spodziewać się przelotnych opadów deszczu lub mżawki. W ciągu dnia maksymalne temperatury wyniosą od 7°C do 11°C, choć chłodniejsze miejsca – zwłaszcza północny wschód i okolice Karpat – zanotują od 3°C do 6°C. Wiatru na ogół nie odczujemy, choć wschodnie regiony mogą doświadczyć porywów.

Reklama

Mglisty wtorek – Poranne mgły i niskie temperatury

Wtorkowy poranek zapowiada się mglisty, szczególnie w zachodnich i południowych regionach Polski. Mimo że mgły ustąpią, niebo pozostanie pochmurne, z niewielkimi przejaśnieniami na wschodzie. Lokalnie mgły mogą się utrzymywać nawet do godzin południowych, ograniczając widoczność. Temperatura bez większych zmian – od 7°C do 11°C, przy czym północny wschód i tereny podgórskie mogą być chłodniejsze, z wartościami od 3°C do 6°C.

Środa, czwartek, piątek – Gęste mgły i zimny wiatr

Środek tygodnia przyniesie kontynuację pochmurnej i wilgotnej aury. Gęste mgły i zamglenia będą częstym widokiem, zwłaszcza w godzinach nocnych i przedpołudniowych. Chociaż przejaśnienia będą możliwe, zjawiska ograniczające widoczność mogą utrzymywać się aż do południa, co wpłynie na odczuwanie chłodu. Maksymalne temperatury na większości obszarów osiągną od 7°C do 10°C, ale w miejscach długo skąpanych we mgle termometry nie przekroczą 5-6°C.

Weekend – Więcej chmur na północy, mgły na południu

Sobota i niedziela zapowiadają się pod znakiem umiarkowanego, a miejscami dużego zachmurzenia. W północnych regionach kraju chmury będą przeważać, natomiast na południu możliwe są nocne i poranne mgły. Temperatura utrzyma się na podobnym poziomie co w poprzednich dniach, z wartościami od 6°C do 10°C. Wygląda na to, że stabilna, pochmurna pogoda zdominowana przez jesienne mgły pozostanie z nami na dłużej.