Stabilna pogoda do końca weekendu

Do końca weekendu pogodę w Polsce kształtować będą układy wyżowe, co sprzyja stabilnej aurze. Oczekiwane jest niskiezachmurzenie, mgły oraz lokalne opady mżawki. W wielu rejonach utrzymają się poranne i nocne mgły ograniczające widoczność, które na terenach o temperaturze poniżej zera mogą powodować osadzanie się szadzi. Najwyższe temperatury będą oscylować w granicach 8-10°C na południu i nad morzem, natomiast na pozostałym obszarze od 4°C do 7°C.

Zmiana pogody od poniedziałku

Reklama

Od poniedziałku Polska zacznie być pod wpływem zmieniających się warunków pogodowych. Zachmurzenie wzrośnie, zwłaszcza na zachodzie, gdzie spodziewane są pierwsze opady deszczu. W górach może padać deszcz ze śniegiem lub śnieg, a temperatura zacznie stopniowo spadać. Zmiana ta szczególnie odczuwalna będzie od środy, gdy temperatura w dzień nie przekroczy 5°C w większości kraju.

Reklama

Szczegóły prognozy meteorologicznej na każdy dzień

Piątek : Duże zachmurzenie i mgły, szczególnie na południu i wschodzie. W Karpatach spodziewane są przejaśnienia.

: Duże zachmurzenie i mgły, szczególnie na południu i wschodzie. W Karpatach spodziewane są przejaśnienia. Sobota : Przeważnie pochmurno, poranne mgły na wschodzie i południu, lokalnie opady mżawki na północnym wschodzie.

: Przeważnie pochmurno, poranne mgły na wschodzie i południu, lokalnie opady mżawki na północnym wschodzie. Niedziela : Zachmurzenie duże, z możliwymi przejaśnieniami na północy. Miejscami mgły, na południu także marznące.

: Zachmurzenie duże, z możliwymi przejaśnieniami na północy. Miejscami mgły, na południu także marznące. Poniedziałek : Słonecznie na wschodzie, z dużym zachmurzeniem na zachodzie i lokalnymi opadami deszczu.

: Słonecznie na wschodzie, z dużym zachmurzeniem na zachodzie i lokalnymi opadami deszczu. Wtorek : Na zachodzie opady deszczu, w Sudetach śniegu ze śniegiem. Na wschodzie możliwe przejaśnienia.

: Na zachodzie opady deszczu, w Sudetach śniegu ze śniegiem. Na wschodzie możliwe przejaśnienia. Środa : Duże zachmurzenie, lokalne opady mżawki i deszczu, w górach śnieg. Znaczne ochłodzenie.

: Duże zachmurzenie, lokalne opady mżawki i deszczu, w górach śnieg. Znaczne ochłodzenie. Czwartek: Całkowite zachmurzenie, na północy i w górach deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg.

Prognoza hydrologiczna

Na większości rzek prognozowana jest stabilizacja poziomu wód, z nieznacznymi wahaniami związanymi z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Spodziewane są opady deszczu, które lokalnie mogą podnieść poziom wody, zwłaszcza na północy.

Wisła : Na górnej Wiśle wystąpią wahania poziomu wody związane z pracami hydrotechnicznymi, podczas gdy na środkowej Wiśle przewidywana jest stabilizacja. W zlewniach dopływów spodziewane są lokalne wahania, które mogą wystąpić w związku z prognozowanymi opadami od środy.

: Na górnej Wiśle wystąpią wahania poziomu wody związane z pracami hydrotechnicznymi, podczas gdy na środkowej Wiśle przewidywana jest stabilizacja. W zlewniach dopływów spodziewane są lokalne wahania, które mogą wystąpić w związku z prognozowanymi opadami od środy. Odra : W ciągu najbliższych dni na górnej i środkowej Odrze zaznaczy się tendencja spadkowa stanu wód, choć od środy opady deszczu mogą lokalnie zwiększyć poziom wody. W regionach, gdzie Odra jest skanalizowana, wystąpią wahania poziomu wód związane z pracami urządzeń hydrotechnicznych.

: W ciągu najbliższych dni na górnej i środkowej Odrze zaznaczy się tendencja spadkowa stanu wód, choć od środy opady deszczu mogą lokalnie zwiększyć poziom wody. W regionach, gdzie Odra jest skanalizowana, wystąpią wahania poziomu wód związane z pracami urządzeń hydrotechnicznych. Warta i rzeki Przymorza: Na Warcie oraz w zlewniach rzek Przymorza przewidywana jest stabilizacja, a punktowo niewielkie wzrosty stanów wody. Na rzekach Przymorza, uchodzących do Zatoki Gdańskiej, możliwe są niewielkie wahania związane z prognozowanymi opadami deszczu po weekendzie.

Susza hydrologiczna

Obecnie w Polsce funkcjonuje 92 stacje notujące przepływy poniżej minimalnego poziomu SNQ. Prognozy wskazują, że w nadchodzącym tygodniu liczba stacji może się zwiększyć, szczególnie na południu kraju, jednak lokalne opady deszczu mogą chwilowo złagodzić sytuację na północy.