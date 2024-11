Niż Martyna spowoduje pogorszenie się pogody. Wraz z nią popsuje się nasze samopoczucie. "Na przeważającym obszarze kraju, zwłaszcza na północy, warunki biometeorologiczne ulegną wyraźnemu pogorszeniu; dynamiczna pogoda z porywistym wiatrem bodźcowo wpływać będzie na organizm człowieka" - informuje IMGW. W całym kraju panować dziś będą niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Dziś mamy prawo czuć się źle. "Nad Polskę z zachodu przejściowo napłyną cieplejsze masy powietrza polarnego morskiego. Mimo wzrostu temperatury powietrza (miejscami na zachodzie i południowym zachodzie maksymalnie 17 st. C), w porównaniu do poprzedniej doby zwiększy się obciążenie organizmu człowieka zimnem, co będzie uwarunkowane wyraźnym wzrostem prędkości wiatru i jego ochładzającego działania" - ostrzega instytut. Zjawisko zwane "umiarkowanym stresem zimna" występować będzie rano i wieczorem na przeważającym obszarze Polski, na północy kraju utrzymywać się będzie również w ciągu dnia.

Złe warunki biometeorologiczne

Złe warunki biometeorologiczne mogą spowodować trudności z zasypianiem, a w dzień niepokój i trudności z koncentracją uwagi. Porywy wiatru i duży dopływ światła słonecznego - to bodźce, które wywołają pobudzenie. Jednocześnie pojawią się zjawiska - takie jak spadek ciśnienia, istotny spadek wagowej zawartości tlenu w powietrzu - powodujące senność. To wszystko razem spowoduje uczucie rozdrażnienia. U meteoropatów możliwe są nasilające się bóle.

IMGW ostrzega także przed silnym wiatrem I i II stopnia na północy kraju. Ostrzeżeniami objęto tereny w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżeniami II stopnia objęto powiat słupski, lęborski, wejherowski, pucki, Gdynia, Sopot i Gdańsk w woj. pomorskim i sławieński w woj. zachodniopomorskim. Na terenach objętych ostrzeżeniem II stopnia prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu - wskazano w komunikacie. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do północy w sobotę 2 listopada. Instytut wskazał, że najprawdopodobniej ostrzeżenie będzie kontynuowane z niższym stopniem.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

W czwartek rano synoptycy powiadomili, że ostrzeżenie I stopnia dotyczy powiatów Świnoujście, kamieńskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego i Koszalin w woj. zachodniopomorskim oraz bytowskiego, kościerskiego, kartuskiego, gdańskiego i nowodworskiego w woj. pomorskim. Synoptycy ostrzegli, że w tych powiatach przewidywany jest silny wiatr o średniej prędkości do 40 km/h, a jego prędkość w porywach osiągnie nawet do 75 km/h, z zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 22 w piątek 1 listopada.

W czwartek przed południem Instytut poszerzył zakres ostrzeżenia I stopnia o północną i centralną część woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Prognozowany jest tam silny wiatr o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godz. 3.00 w sobotę 2 listopada.

