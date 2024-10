W Warszawie w południe ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1013 hPa, jednak przewiduje się jego dalszy spadek. W czwartek możemy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Miejscami, szczególnie na północy i wschodzie, wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wynosić od 10°C na wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat do 14°C na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale po południu na północy przybierze na sile, osiągając porywy do 75 km/h, szczególnie nad morzem.

Nocą zachmurzenie małe i umiarkowane, z dużym zachmurzeniem w północnej części kraju, gdzie lokalnie mogą wystąpić słabe opady deszczu. W kotlinach górskich prognozowane są mgły, ograniczające widoczność do 300 metrów. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 3°C na południu do 10°C na północy i 11°C nad morzem. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, z porywami do 60 km/h, a na północy i nad morzem do 100 km/h.

IMGW ostrzega przed deszczem i porywistym wiatrem [PROGNOZA POGODY na Wszystkich Świętych]

W piątek 1 listopada przewiduje się, że zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, z okresami dużego zachmurzenia na północy, gdzie możliwe będą przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie 11°C na północnym wschodzie, około 15°C w centrum oraz do 18°C na południu. Wiatr na południu kraju przeważnie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, na północy do 80 km/h, lokalnie na północnym wschodzie do 90 km/h, nad morzem wiatr dość silny i silny, do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

Źródło: IMGW, PAP