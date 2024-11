W poniedziałek wypada Narodowe Święto Niepodległości. Oznacza to, że osoby, które nie pracują w weekend, będą mogły cieszyć się dodatkowym dniem wolnym. Co w tym czasie czeka nas w pogodzie? Synoptycy mają dobre informacje.

Pogoda w długi weekend. Przyjemna aura zaskoczy Polaków

Według najnowszych prognoz w długi weekend – w przeważającej części kraju – nie powinien padać deszcz. Najcieplej będzie na wschodzie Polski, gdzie w niedzielę (10.11) i poniedziałek (11.11) temperatura oscylować będzie w okolicach 11–13 stopni Celsjusza.

Nieco większe zachmurzenie wystąpi na północy i północnym zachodzie. 11 listopada termometry wskażą od 10 st. C w Suwałkach do 12 st. C w Gdańsku. Nadal jednak nie powinno padać.

Zimne noce i poranki. Najnowsza prognoza pogody na długi weekend

Noce i poranki przez cały długi weekend będą chłodne, ale przymrozki pojawią się jedynie miejscami, głównie we wschodnich regionach kraju, i będą łagodne. W miarę przesuwania się na zachód temperatury będą wyższe – nawet 3-5 stopni powyżej zera.

Nie musimy się obawiać ani śniegu, ani też całodobowego mrozu, bo aura zupełnie nie będzie przypominać listopada. Czeka nas ciąg dalszy przyjemnego babiego lata. Na mapach pogodowych widoczne są jedynie słoneczka, a dwucyfrowe temperatury robią wrażenie – informuje serwis twojapogoda.pl.