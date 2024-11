IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed gęstą mgłą dla niemal całego kraju, z wyjątkiem części województw - podkarpackiego i małopolskiego. "Widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Lokalnie mgły mogą osadzać szadź" - napisano w komunikacie. Ostrzeżenie obowiązuje do czwartku, 7 listopada, do godz. 11.

Reklama

W nocy synoptycy przewidują zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie zachmurzenie małe. Pojawia się mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Lokalnie na północnym zachodzie opady mżawki. Temperatura minimalna wyniesie od -4 st. C na południowym wschodzie, około 0 st. C w centrum, do 5 st C nad morzem. W obszarach podgórskich Karpat będzie nawet -5 st. C.

Prognoza pogody w czwartek

W czwartek mgły ograniczą widzialność nawet do 200 m. Temperatura minimalna wyniesie od 0 st. C na południowym wschodzie, około 3 st. C w centrum, do 6 st. C na północnym zachodzie i 10 st. C lokalnie nad morzem. Chłodniej będzie jedynie w rejonach podgórskich Karpat, około -1 st. C.

W dzień zachmurzenie duże, w drugiej połowie dnia gdzieniegdzie z większymi przejaśnieniami, jedynie w obszarach podgórskich Karpat pogodnie. Miejscami opady deszczu lub mżawki, a przed południem lokalnie utrzymujące się mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Reklama

Temperatura minimalna od 4 st. C na południowym wschodzie, około 7 st. C w centrum, do st. C na zachodzie i 11°C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

Szukasz ważnych i wiarygodnych informacji? Zaprenumeruj Dziennik Gazetę Prawną