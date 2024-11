Piątek: Pogodnie na południu, zachmurzenie na północy

W piątek, południowe rejony Polski będą cieszyć się pogodnym niebem i temperaturą do 18°C. Na północy kraju dominować będzie jednak zachmurzenie, miejscami z przejaśnieniami i możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Średnia temperatura wyniesie od 10°C w centrum do 15°C na północy. Wiatr będzie porywisty, szczególnie w rejonach nadmorskich, gdzie prędkość porywów może sięgać nawet 100 km/h.

Przelotne opady i zmienne zachmurzenie w nocy z piątku na sobotę

W nocy z piątku na sobotę prognozowane jest duże zachmurzenie z przemieszczającymi się przelotnymi opadami deszczu, które wystąpią głównie w północnych rejonach kraju. Na północy mogą pojawić się także przejściowe opady deszczu ze śniegiem. Najniższe temperatury wyniosą od 2°C na północy do 9°C na południu. Porywisty wiatr (do 90 km/h) z północno-zachodu nadal będzie wpływać na warunki pogodowe, szczególnie nad morzem.

Sobota: Niższe temperatury i słabe opady na północnym wschodzie

W sobotę nastąpi ochłodzenie, z temperaturą maksymalną od 6°C na Suwalszczyźnie do 11°C na południu. Początkowe zachmurzenie na południu kraju oraz przelotne opady deszczu stopniowo będą się zmniejszać. Wiatr będzie wciąż porywisty, zwłaszcza nad morzem, gdzie może osiągnąć prędkość do 80 km/h, oraz w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim, z porywami do 65 km/h.

Chłodna noc z soboty na niedzielę – Temperatura nawet do -4°C

Noc z soboty na niedzielę przyniesie liczne rozpogodzenia, co spowoduje spadek temperatur do -4°C w głębi kraju. Nad samym morzem będzie cieplej, z temperaturami od 3 do 4°C. Wiatr osłabnie, stając się słaby i zmienny, co przyczyni się do większej stabilności warunków pogodowych.

Niedziela: Uspokojenie wiatru i stabilne warunki

Niedziela będzie spokojniejsza pod względem wiatru – silniejsze porywy wystąpią jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej i nad morzem. Na pozostałym obszarze kraju warunki pogodowe będą bardziej stabilne.

Polska bez ryzyka ekstremalnych opadów, jak w Hiszpanii

Anna Gryczman zaznacza, że Polsce w najbliższych dniach nie grożą tak intensywne opady deszczu, jak te, które niedawno nawiedziły Hiszpanię. Wyż atmosferyczny nad zachodnią Europą blokuje u nas występowanie układów niskiego ciśnienia, dlatego podobna sytuacja pogodowa nam obecnie nie zagraża.