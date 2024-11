Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił w poniedziałek ostrzeżenie I stopnia przed gęstą mgłą, które obejmuje dziesięć województw w Polsce. Ostrzeżenie ma obowiązywać od poniedziałkowego wieczora, 4 listopada, od godziny 20, do południa we wtorek, 5 listopada. W tym czasie widzialność w niektórych regionach może spaść poniżej 200 metrów, co stwarza potencjalne zagrożenie dla kierowców oraz osób przebywających na zewnątrz.