Marznące opady – gdzie należy uważać?

IMGW przewiduje, że lokalnie, szczególnie na obszarach zaznaczonych na mapie ostrzeżeń, mogą wystąpić słabe opady marznącej mżawki. Te niewielkie, ale niebezpieczne opady mogą sprawić, że nawierzchnie staną się śliskie i trudne do pokonania zarówno dla pieszych, jak i kierowców. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w godzinach nocnych oraz porannych, gdy temperatura może spadać poniżej zera.

Prognoza na noc: zachmurzenie, opady i niskie temperatury

W nocy prognozowane jest zachmurzenie całkowite z możliwymi przejaśnieniami jedynie w rejonach górskich. Lokalnie mogą wystąpić opady mżawki, słabego deszczu lub śniegu, które w połączeniu z ujemnymi temperaturami będą sprzyjać tworzeniu się gołoledzi.

Temperatura i wiatr

Minimalna temperatura w nocy wyniesie od -1°C we wschodnich częściach kraju do 2°C na zachodzie. Nad morzem będzie nieco cieplej, nawet do 4°C, natomiast w rejonach podgórskich słupki rtęci mogą spaść do -6°C. Wiatr pozostanie słaby, z kierunku zachodniego.

Jak przygotować się na marznące opady?

Kierowcy powinni pamiętać o dostosowaniu prędkości do warunków na drodze oraz o zachowaniu odpowiedniego odstępu między pojazdami. Piesi powinni uważać na śliskie chodniki, a jeśli to możliwe, wybrać obuwie z antypoślizgową podeszwą.