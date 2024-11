IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w północnej części Polski. Alerty obowiązują do północy. Wiatr może osiągać prędkość w porywach do 80 km/h, co stwarza zagrożenie dla zdrowia i mienia.

Niebezpieczna pogoda w Polsce. Obowiązują ostrzeżenia IMGW

Ostrzeżenia IMGW w poniedziałek (18.11) związane z silnym wiatrem zostały wydane w województwach:

Reklama

pomorskim (w powiatach Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, puckim, wejherowskim, lęborskim, słupskim);

(w powiatach Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, puckim, wejherowskim, lęborskim, słupskim); zachodniopomorskim (w powiatach sławieńskim, Koszalin, koszalińskim, kołobrzeskim, gryfickim, kamieńskim, Świnoujście).

Alerty na tym obszarze mają obowiązywać do północy. Synoptycy z IMGW zapowiadają, że średnia prędkość wiatru osiągnie 50 km/h, a porywy nawet 80 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia tak mocnych podmuchów wynosi 85 proc.

Prognoza pogody na poniedziałek. Możliwe opady deszczu ze śniegiem

Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. W południowej, południowo-wschodniej i wschodniej Polsce chwilami będą występować opady deszczu, a na północy kraju pojawi siędeszcz ze śniegiem i krupą śnieżną.

W rejonie Wybrzeża i Kaszub możliwe są burze oraz krótkotrwałe opady mokrego śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 5 st. C w środkowej części kraju, do 8 st. C na Podkarpaciu.