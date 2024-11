IMGW ostrzega przed gęstą mgłą i marznącą mżawką na południu Polski. Alerty pierwszego stopnia pojawiły się w sześciu województwach. Gdzie będzie niebezpiecznie?

Ostrzeżenia IMGW. Uwaga na gęstą mgłę i marznący deszcz

W nocy z poniedziałku na wtorek należy spodziewać się zachmurzenia w całym kraju. Temperatura minimalna wyniesie od –4 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich do 3 st. C na wybrzeżu. Lokalnie może spaść niewielki deszcz. Ostrzeżenie przed gęstą mgłą dotyczy województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Kierowcy powinni też uważać namarzące opady. Ostrzeżenie dotyczy części województwa pomorskiego (powiaty kartuski, kościerski, starogardzki, chojnicki, człuchowski) oraz części województwa kujawsko-pomorskiego (powiaty tucholski, sępoleński, nakielski, świecki).

Alerty obowiązują do wtorku (12 listopada) do godz. 9.

Pogoda we wtorek. Przewaga chmur w całej Polsce

We wtorek spodziewane jest zachmurzenie całkowite w niemal całym kraju. Jedynie na zachodzie i krańcach południowych możliwe są przejaśnienia.

Temperatura wyniesie od 1 st. C. na wschodzie kraju do 5 st. C. w rejonach podgórskich Karpat. Tam lokalnie słupki w termometrach mogą wskazać nawet do 8 st. C. Wiatr słaby, głównie z północy.