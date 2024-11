Mglisty początek tygodnia – pochmurny wtorek i środa

We wtorek Polska znajdzie się pod wpływem słabnącego wyżu, co przyniesie sporo chmur i mgieł, szczególnie rano, które lokalnie mogą utrzymywać się nawet do południa. Przelotne opady mżawki lub słabego deszczu spodziewane są na przeważającym obszarze kraju. Na bardziej pogodną aurę mogą liczyć jedynie mieszkańcy zachodniej części Polski oraz obszarów podgórskich Karpat. Temperatury maksymalne wyniosą od 1°C do 5°C, a na terenach z przejaśnieniami, takich jak Karpaty, nawet do 6°C. Wiatr pozostanie słaby i zmienny.

Środa przyniesie nadal pochmurną pogodę, niemal bezwietrzną, z przelotnymi opadami deszczu oraz mżawki w różnych częściach kraju. Na terenach Sudetów możliwe są także przelotne opady deszczu ze śniegiem. W całym kraju maksymalne temperatury osiągną od 1°C na wschodzie i południu do 8°C nad Bałtykiem.

Czwartkowe przejaśnienia i ryzyko oblodzeń na Lubelszczyźnie

W czwartek pojawi się więcej słońca, choć deszcz nie opuści jeszcze całkowicie Polski. Opady wystąpią niemal w każdym regionie, a na Lubelszczyźnie mogą przybrać formę marznącej mżawki, co sprawi, że drogi i chodniki mogą stać się wyjątkowo śliskie. Temperatury maksymalne będą oscylować między 3°C na wschodzie a 9°C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, przeważnie z zachodu, co zacznie rozpraszać chmury i poprawiać widoczność.

Deszczowy piątek z możliwymi przejaśnieniami na północy

Piątek zapowiada się pochmurnie z przelotnymi opadami deszczu, szczególnie w centralnej i południowej Polsce, a także nad morzem. W obszarach górskich Karpat może wystąpić deszcz ze śniegiem lub śnieg. Na północy kraju mogą pojawić się lokalne przejaśnienia, dające chwilowe słońce. Temperatury utrzymają się na poziomie od 4°C do 8°C, natomiast w rejonach podgórskich będzie chłodniej – od 1°C do 4°C. Wiatr, słaby i umiarkowany, wciąż będzie napływał z kierunków zachodnich.

Sobota z większymi przejaśnieniami na zachodzie

Sobota przyniesie więcej rozpogodzeń w zachodnich rejonach Polski. W miarę przesuwania się na wschód kraju, zachmurzenie będzie narastać, a opady deszczu prognozowane są głównie na północy i południowym wschodzie. Temperatura maksymalna będzie zbliżona do piątkowych wartości, z przewagą około 4-8°C. Wiatr zmieni kierunek na południowy, co dodatkowo wpłynie na stabilność pogody.

Słoneczna niedziela – najlepsza pogoda w tygodniu

Niedziela przyniesie najwięcej słońca w całym tygodniu. Słaby, umiarkowany wiatr z południa oraz niewielkie zachmurzenie przyczynią się do przyjemnej, jesiennej aury na niemal całym obszarze Polski. Temperatury maksymalne osiągną 4-9°C, bez większych różnic regionalnych. Niedziela będzie idealnym dniem na spacery i korzystanie z ostatnich słonecznych dni tej jesieni.