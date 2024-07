W środę najcieplej ma być na południu, gdzie temperatura wzrośnie do 29 st. C, a na Górnym Śląsku - nawet do 30 st. C. Od czwartku powrót deszczu i burz. Temperatura maksymalna może wynieść od 29 st. C do 33 st. C. Wiatr będzie słaby, tylko na północy umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru osiągać mogą do 70 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

W piątek oraz weekend podobnie. W sobotę i niedzielę w dalszym ciągu przewaga zachmurzenia umiarkowanego i dużego. Najchłodniej będzie na północy, od 24 st. C do 26 st. C, w centrum około 27 st. C, do 29 st. C na południu. Chłodniej będzie tylko nad morzem, od 19 st. C do 23 st. C. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 65 km/h.

Kiedy uderzą upały?

Upał wróci już w niedzielę 4 sierpnia. Temperatura będzie rosła, a w poniedziałek w całej Polsce z wyjątkiem Pomorza pojawią się ponad 30-stopniowe temperatury. We wtorek słupki pokażą od 32 do 35 st. Jeszcze cieplej będzie w środę i czwartek. W środę bowiem na Mazowszu, w Małopolsce i północno-zachodniej Polsce temperatura wyniesie do 38 st.

Według IMGW 6 sierpnia termometry przekroczą 30 st. C. Upał nie odpuści przez kolejne dni. Według modelu prognozy pogody GFS EU IMGW, w czwartek 8 sierpnia we wschodniej części kraju można się spodziewać nawet 41 st. C.

To może być nowy rekord temperatury w Polsce. Dotychczas najwyższą wartość zanotowano w Prószkowie na Opolszczyźnie, gdzie 29 lipca 1921 roku słupki pokazały 40,2 st. C.

Upały szkodliwe dla zdrowia

Wysokie temperatury mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Nadmiar słońca oznacza poparzenie, odwodnienie lub udar. W niektórych przypadkach brak pomocy może skończyć się śmiercią.

"Ekstremalne temperatury nie są już zjawiskiem jednodniowym, tygodniowym czy miesięcznym. Jeśli jest jedna rzecz, która łączy nasz podzielony świat, to to, że jest coraz bardziej gorąco" - podkreślił Guterres, po raz pierwszy w historii ONZ wzywając świat do podjęcia działań w związku z ekstremalnymi upałami. 21, 22 i 23 lipca były trzema najcieplejszymi dniami w historii pomiarów, rekord padł w poniedziałek 22 lipca, gdy średnia globalna temperatura wynosiła 17,16 stopni Celsjusza.