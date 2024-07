Środa 31 lipca zapowiada się pogodna, tylko na północy ma pojawić się więcej chmur, ale nie powinno padać. Synoptycy przewidują od 20 st. C nad morzem, do 23 st. C w pasie pojezierzy, natomiast w centrum około 25 st. C. Najcieplej będzie na południu: do 29 st. C, a na Górnym Śląsku, miejscami możliwe nawet 30 st. C.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Alarmy drugiego stopnia przed upałem obowiązują w województwie śląskim, m.in. w Bytomiu, Piekarach Śląskich, Siemianowicach Śląskich, Tychach, Katowicach, Chorzowie, Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Gliwicach, Bielsku-Białej

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie tam od 29 do 31 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna w nocy - od 16 do 19 st. C. Ostrzeżenie obowiązują od godz. 12 w środę do godz. 18 w czwartek.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem

Obowiązują również alarmy pierwszego stopnia przed upałem. Zostały one wydane dla województw:

opolskiego;

dolnośląskiego, poza powiatami: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim;

lubuskiego, w powiatach: żagańskim, żarskim.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 do 31 st. C. Alarmy będą obowiązywać w środę w godz. 12-19