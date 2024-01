Dzisiaj pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed "szybkim spadkiem ciśnienia atmosferycznego, co będzie niekorzystnie wpływało na organizm człowieka". A to wszystko za sprawą "Orkanu Isha", który przyniesie ze sobą porywy wiatru do 160 km/h.