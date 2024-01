Ostrzeżenie IMGW o przekroczeniu stanów ostrzegawczych

Jak możemy przeczytać na portalu X, IMGW wydał nowe ostrzeżenia. Na terenie naszego kraju w najbliższym czasie będą miały miejsce wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 1. i 2. stopnia.

W zlewni Redy w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych przewiduje się dalsze wzrosty poziomów wody powyżej stanu ostrzegawczego – czytamy na profilu.

Wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 1. stopnia przewidziane są w południowo-zachodniej części kraju, dotyczą zlewni:

Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia w województwie lubuskim;

Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia w województwie dolnośląskim;

Bóbr od Bobrzycy do ujścia (bez Kwisy i Czernej Wielkiej) w województwie lubuskim;

Bóbr od Bobrzycy do ujścia (bez Kwisy i Czernej Wielkiej) w województwie dolnośląskim;

Czerna Wielka w województwie dolnośląskim;

Kaczawa od Dunina (bez górnej Skorej) do ujścia w województwie dolnośląskim;

Bóbr od Zb. Pilchowice do Bobrzycy – województwo dolnośląskie;

Nysa Łużycka do Zgorzelca – województwo dolnośląskie;

Kwisa od Zb. Leśna do Nowogrodźca – województwo dolnośląskie;

Kwisa górna do Zb. Leśna – województwo dolnośląskie;

Bóbr od Zb. Pilchowice do Bobrzycy – województwo dolnośląskie;

Skora (górna) – województwo dolnośląskie;

Klikawa – województwo dolnośląskie;

Strzegomka do Łazan – województwo dolnośląskie;

Bóbr do Zb. Pilchowice – województwo dolnośląskie;

Nysa Kłodzka ze Ścinawką – województwo dolnośląskie;

Bystrzyca górna do Zb. Mietków – województwo dolnośląskie;

Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielno – województwo dolnośląskie.

Ostrzeżenia 2. stopnia zostały natomiast wydane dla zlewni Reda w województwie pomorskim i Huczwa w województwie lubelskim.

Silny wiatr i opady deszczu. Prognozy na nadchodzące dni

Pogoda w najbliższych dniach nie będzie łaskawa. Silny poniedziałkowy wiatr ustąpi na terenie kraju, ale mocno powieje nad morzem – tam w porywach wiatr może osiągać 75 kilometrów na godzinę. Miejscami będzie też padać – deszcze, ale także deszcz ze śniegiem (na północy i północnym wchodzie) i śnieg (w górach i na obszarach podgórskich). Temperatury dodatnie, najcieplej na zachodzie – 7 stopni Celsjusza.

Środa to niestety znowu powrót silnego wiatru – nad morzem w porywach nawet do 100 kilometrów na godzinę, na wchodzie kraju – do 65 kilometrów na godzinę, a w pozostałej części kraju – do 75 kilometrów na godzinę. Miejscami będzie padał deszcz, na południu może to być deszcz marznący. Temperatury nadal dodatnie, najcieplej na zachodzie – nawet 11 stopni Celsjusza.

Najnowsza pogoda: Do kiedy potrwają wichury?

W czwartek wiatr umiarkowany i dość silny – do 75 kilometrów na godzinę na przeważającym obszarze kraju, najmocniejszy nad morzem – do 95 kilometrów na godzinę. Temperatury dodatnie, najcieplej za zachodzie – 5 stopni Celsjusza. Może popadać – deszcz i deszcz ze śniegiem na wchodzie, a na północnym wchodzie i Pomorzu Gdańskim możliwy też śnieg.

Piątek z kolei ze słabym deszczem, znowu najcieplej będzie na zachodzie – 7 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach do 55 kilometrów na godzinę na wschodzie kraju.