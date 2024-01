Ostrzeżenie pogodowe dla przebywających w górach

"Wiatr do 108 km/h i porywy wiatru do 137 km/h są notowane na Śnieżce. Wieje wszędzie mocno, na Szrenicy 90 km/hi ma nadal wiać. Po południu na Śnieżce nawet do 170-180 km/h. Wiatr może przewracać drzewa i ludzi, miotać przedmiotami, drobinami lodu. Prosimy o ostrożność" – taki komunikat pojawił się w środę rano (24.01. br.) na oficjalnym profilu Karkonoskiego Parku Narodowego na X.

Prognozy synoptyków: Możliwe burze i wichury

Z prognoz synoptyków wynika, że wietrzna i deszczowa pogoda, z temperaturami na plusie czeka nas również w środę po południu oraz w nocy ze środy na czwartek. "W nocy zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, na wschodzie oraz w obszarach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu" – informuje IMGW. "Temperatura minimalna od 1 st. C wschodzie, około 3 st. C w centrum, do 6 st. C na zachodzie, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około -1 st. C" – czytamy.

Niepokojąco wyglądają prognozy dotyczące wiatru, który może być dotkliwy zwłaszcza wieczorem i w pierwszej części nocy. Lokalnie, zwłaszcza na południu, możliwe burze z porywami do 100 km/h. "Nad morzem wiatr okresami dość silny i silny, od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 110 km/h, wysoko w Karpatach porywy wiatru do 105 km/h, w Sudetach do 160 km/h. W górach wiatr może powodować zamiecie i zawieje śnieżne" – informuje IMGW.

Wietrznie i deszczowo ma być również w czwartek (25.01.), choć stopniowo sytuacja ma się uspokajać. "Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni" - czytamy w prognozach Instytutu. W górach nadal może być jednak niebezpiecznie. "W Sudetach wiatr początkowo w porywach do 130 km/h, słabnący do 90 km/h. Wysoko w Karpatach porywy do 100 km/h. W górach wiatr może powodować zamiecie i zawieje śnieżne".

Alerty IMGW: Lista województw

W niemal całej Polsce obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. W środę w połowie dnia alerty drugiego stopnia (wiatr w porywach od 85 do 115 km/h) obowiązywały dla województw:

pomorskiego;

zachodniopomorskiego;

zachodniej części kujawsko-pomorskiego;

zachodniej części wielkopolskiego;

lubuskiego;

dolnośląskiego.

Alerty pierwszego stopnia (wiatr w porywach od 70 do 85 km/h) obejmują województwa:

łódzkie;

świętokrzyskie;

śląskie;

małopolskie;

podkarpackie;

lubelskie;

opolskie;

mazowieckie;

wschodnią część kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. (poza powiatami, gdzie wydano alarm drugiego stopnia);

zachodnią część warmińsko-mazurskiego.

Północno-wschodnią część polski (podlaskie, warmińsko-mazurskie, część mazowieckiego) IMGW ostrzega przed roztopami.

Ostrzeżenia RCB dla zachodniej Polski

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem w dniach 24-25 stycznia wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB). "Uwaga! Jutro i pojutrze (24/25.01) prognozowany silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr". SMS-y tej treści trafiły do osób przebywających na terenie województw: