Jaka będzie majówka 2026? Co mówią modele długoterminowe? (Analiza ECMWF i NOAA)

Prognozowanie pogody z takim wyprzedzeniem nie polega na podawaniu dokładnej temperatury na dany dzień, a na analizie tzw. anomalii. Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogodowych (ECMWF) sugeruje, że maj 2026 w Polsce może zapisać się jako miesiąc "powyżej normy termicznej". Z kolei amerykański model CFS (Climate Forecast System) wskazuje na silny wpływ wyżów znad Azorów, co mogłoby przynieść stabilną, słoneczną aurę w pierwszej dekadzie maja. Jednak eksperci ostrzegają: wysokie temperatury w dzień mogą oznaczać gwałtowne burze w nocy.

Podział Polski. Gdzie będzie najcieplej w majówkę?

Z aktualnych map anomalii wynika, że Polska w majówkę 2026 może zostać "rozcięta" frontem atmosferycznym:

Zachód i południe (Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Małopolska): Tutaj modele przewidują najwyższe temperatury. Możliwe wskazania termometrów w granicach 22-25 stopni Celsjusza, co przy braku silnego wiatru stworzy idealne warunki do grillowania i turystyki górskiej.

Północ i wschód (Pomorze, Mazury, Podlasie): Ten region może pozostać pod wpływem chłodniejszych mas powietrza znad Skandynawii. Choć słońca nie powinno brakować, temperatura może oscylować wokół 14-17 stopni Celsjusza, co dla wielu osób planujących żagle może być rozczarowaniem.

Pułapka "zimnych ogrodników" - czy przyjdzie wcześniej?

Rzetelne źródła meteorologiczne, w tym analizy IMGW-PIB, przypominają o zjawisku cyrkulacji południkowej, która w maju często sprowadza do Polski arktyczne powietrze. W 2026 roku istnieje ryzyko, że tzw. "zimni ogrodnicy" mogą pojawić się nieco wcześniej, zahaczając właśnie o końcówkę długiego weekendu. Modele sezonowe widzą trend, ale nie widzą nagłych wtargnięć chłodu. Dlatego planując wyjazd w Tatry czy Karkonosze, mimo optymistycznych prognoz, wciąż należy mieć w bagażu odzież termiczną - przestrzegają synoptycy.

Jakie są realne szanse na słońce w majówkę 2026?

Analizując dane historyczne z ostatnich 10 lat dla okresu 1-3 maja:

Szansa na deszcz wynosi statystycznie 40 proc. (najczęściej w formie przelotnych opadów popołudniowych).

Średnia temperatura dla Warszawy to 18,5 stopnia Celsjusza.

Prognoza na 2026: Obecne modele dają 65 proc. szans na to, że tegoroczna majówka będzie cieplejsza od średniej wieloletniej.

Majówka 2026. Czy warto już rezerwować noclegi i atrakcje?

Jeśli Twoim celem jest południe Polski, dane sugerują, że ryzyko "pogodowej wpadki" jest w tym roku mniejsze niż zazwyczaj. Jednak dla osób planujących wypoczynek nad Bałtykiem, prognozy są wciąż niejednoznaczne ze względu na dużą aktywność niżów barycznych w basenie Morza Północnego.