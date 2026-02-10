Wielka zmiana cyrkulacji - atlantyckie niże przejmą stery

Nadchodzące dni przyniosą całkowite przetasowanie w układach barycznych nad Europą. Dominujący dotychczas mroźny wyż ustąpi miejsca dynamicznej cyrkulacji strefowej. Do głosu dojdą niże atlantyckie, które szerokim strumieniem zaczną tłoczyć do Polski znacznie cieplejsze, ale i wilgotniejsze masy powietrza polarno-morskiego. Dla mieszkańców oznacza to jedno: siarczyste mrozy, które lokalnie mogą jeszcze sięgać -15/-18 stopni Celsjusza (zwłaszcza w nocy z poniedziałku na wtorek na wschodzie kraju), wkrótce staną się wspomnieniem.

Temperatura powyżej 10 stopni - anomalie w prognozach pogody

Zgodnie z najnowszymi przewidywaniami synoptyków, w ciągu najbliższych 14 dni termometry w wielu regionach kraju regularnie będą wskazywać wartości dodatnie. To jednak nie wszystko - spodziewane są dni, w których słupki rtęci przekroczą barierę 10 stopni Celsjusza. Taka sytuacja oznacza ogromną anomalię termiczną. Temperatury mogą być o ponad 10 stopni wyższe od normy wieloletniej z lat 1990-2020. Zimowy krajobraz zacznie błyskawicznie znikać, a my poczujemy wyraźne ocieplenie, które może przypominać warunki wczesnowiosenne.

Pogoda na 14 dni: deszcz i wiatr halny

Mimo wysokich temperatur, aura nie będzie całkowicie sielankowa. Dynamiczna zmiana pogody wiąże się z występowaniem zjawisk typowych dla cyrkulacji zachodniej:

Intensywne opady: Śnieg zostanie zastąpiony deszczem, a w okresach przejściowych (wtorek-środa) możliwy jest marznący deszcz powodujący gołoledź.

Silny wiatr: Niżom towarzyszyć będą skoki ciśnienia oraz porywisty wiatr, który może obniżać temperaturę odczuwalną.

Wiatr halny: W regionach górskich zaznaczy się silny wiatr halny, który dodatkowo przyspieszy topnienie pokrywy śnieżnej.

Czy to definitywny koniec zimy w Polsce?

Choć trend ocieplenia jest wyraźny, zima nie podda się bez walki. Modele długoterminowe sugerują, że w okolicach weekendu (14-15 lutego) nastąpi przejściowe wtargnięcie chłodniejszych mas powietrza. Wówczas w większości kraju ujemne temperatury mogą powrócić na całą dobę. Będzie to jednak krótkotrwały epizod w obliczu nadchodzącej, cieplejszej ery lutego.

Podsumowanie prognozy pogody na najbliższe dwa tygodnie

Gwałtowny wzrost temperatury: Nawet do 10-12 stopni Celsjusza w najcieplejszych momentach.

Koniec mroźnych nocy: Po początkowych spadkach do -18 stopni Celsjusza, noce staną się znacznie cieplejsze.

Zmiana opadów: Dominacja deszczu nad śniegiem.

Dynamiczne zjawiska: Silny wiatr i ryzyko gołoledzi w fazie przejściowej.

Warto śledzić bieżące komunikaty IMGW, gdyż przy tak dynamicznej zmianie cyrkulacji warunki drogowe - zwłaszcza w momencie ustępowania mrozu - mogą być bardzo trudne.