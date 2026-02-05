Burza słoneczna. Zakłócenia nad Afryką i Europą

W miniony poniedziałek odnotowano bardzo silny rozbłysk na Słońcu, który został zaliczony do kategorii X4.2. W wyniku dotarcia promieniowania do wyższych partii ziemskiej atmosfery wystąpiły problemy z komunikacją radiową na obszarze Europy oraz Afryki.

Źródłem tego rozbłysku jest grupa plam słonecznych oznaczona jako AR4366. Naukowcy, zauważają, że posiada ona niezwykle skomplikowaną strukturę magnetyczną, a w ostatnim czasie charakteryzuje się gwałtownym rozwojem i dużą aktywnością. Eksperci z organizacji NOAA ostrzqegają, że tego typu aktywność słoneczna może prowadzić do poważnych perturbacji w działaniu systemów łączności. Mimo, że rozbłyski o oznaczeniu X należą do najsilniejszych, nie zawsze towarzyszy im wyrzut materii ze Słońca.

W sumie odnotowano już ponad 40 rozbłysków.

Ale jak zauważają eksperci, gdyby za każdym razem przy rozbłysku klasy X dochodziło do wyrzutu masy, to mielibyśmy jeden z najbardziej spektakularnych pokazów zorzy polarnej w ostatnich latach.

Jak czytamy, plazma, która dotrze do ziemskich biegunów magnetycznych będzie jednak mało obfita i wywoła w nocy z czwartku na piątek (5/6.02) słabą burzę słoneczną kategorii G1.

Czy zorza będzie widoczna nad Polską?

NOAA przewiduje słabe burze geomagnetyczne. Raczej nie zobaczymy, w związku z tymzorzy polarnej nad Polską. Plama AR4366 znajduje się w korzystnym położeniu względem Ziemi i dostrzegalna z powierzchni naszej planet.