Obecnie przez kraj przetacza się fala ciepłego powietrza, ale to tylko krótki epizod. Najwyższe temperatury odnotujemy w piątek (6.02). To wtedy odwilż osiągnie swój szczyt. Większość kraju odczuje temperatury od 1 do 5 stopni Celsjusza. Na południu i południowym zachodzie będzie od 5 do 10 stopni Celsjusza. W rejonach górskich, lokalnie, termometry pokażą nawet 12 stopni. Wyjątkiem pozostaną mieszkańcy północno-wschodnich krańców Polski – tam dodatnie temperatury w ogóle nie dotrą.

Weekendowy powrót arktycznego powietrza

Sytuacja zmieni się drastycznie już w sobotę i niedzielę (7-8.02). Arktyczne masy powietrza zaczną spływać znad północnego wschodu i szybko opanują niemal cały kraj. Jeszcze przed końcem tygodnia całodobowy mróz wróci do większości województw. Tylko zachód i południe obronią się przed ujemnymi temperaturami w dzień, ale tylko na krótki czas.

Nadchodzi tydzień ekstremalnego mrozu

Prawdziwe uderzenie "bestii" nastąpi w przyszłym tygodniu. Od poniedziałku mróz w centrum, na północy i wschodzie będzie się systematycznie nasilać. Harmonogram mrozu wg modelu ECMWF:

Od poniedziałku (9.02): spadki temperatury do -20 stopni.

spadki temperatury do -20 stopni. Środek tygodnia: na północnym wschodzie lokalnie do -25 stopni.

Kulminacja (13-14.02): W piątek i sobotę o świcie termometry na północy i wschodzie pokażą -30 stopni , a przy gruncie aż -35 stopni.

o świcie termometry na północy i wschodzie pokażą , a przy gruncie aż Nawet w najcieplejszym momencie dnia słońce nie pomoże – temperatura wzrośnie maksymalnie do -15 stopni. Zachód i południe odczują mróz nieco lżej (do -15 stopni w nocy i -10 w dzień).

Czy padną nowe rekordy tej zimy?

Wszystko wskazuje na to, że nadchodząca fala mrozów pobije dotychczasowe wyniki. Przypomnijmy, że na początku lutego mróz był już bardzo dotkliwy. Jak podaje portal TwojaPogoda.pl, dotychczasowe rekordy tej zimy to Suwałki: -27,9 stopnia (przy gruncie -35), Biernatki k. Augustowa: -29,8 stopnia, Budry k. Węgorzewa: rekordowe -33,2 stopnia (przy gruncie -35,6).

Prognozy na drugą połowę przyszłego tygodnia sugerują, że te wyniki mogą zostać poprawione. Jedynym pocieszeniem jest fakt, że mroźnej aurze powinno towarzyszyć bezchmurne, słoneczne niebo.