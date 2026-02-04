IMGW ostrzega przed marznącymi opadami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia I stopnia przed opadami marznącymi dla województw:

  • podkarpackiego,
  • małopolskiego,
  • śląskiego,
  • opolskiego,
  • świętokrzyskiego,
  • woj. mazowieckiego,
  • lubelskiego,
  • łódzkiego
  • dolnośląskiego.
W południowo-zachodniej Polsce i na Dolnym Śląsku prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Do kiedy będą obowiązywać alerty?

Ostrzeżenia będą obowiązywały od wtorku od godz. 22.00 i potrwają do środy do godz. 12.00.

Instytut informował też o ostrzeżeniach I stopnia przed silnym mrozem, które obowiązują na terenie województw:

  • pomorskiego,
  • warmińsko-mazurskiego,
  • podlaskiego,
  • kujawsko-pomorskiego
  • woj. mazowieckiego
  • lubelskiego
  • woj. łódzkiego.

Alerty będą obowiązywały najdłużej do dzisiaj, do godz. 10.00.

Wcześniej IMGW informowało o ostrzeżeniach I stopnia przed silnymi mrozami dla województwa :

  • kujawsko-pomorskiego,
  • woj. pomorskiego,
  • zachodniopomorskiego,
  • łódzkiego,
  • warmińsko-mazurskiego,
  • mazowieckiego,
  • wielkopolskiego,
  • lubelskiego
  • świętokrzyskiego.

Instytut prognozował wówczas, że na tych obszarach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od minus 15 st. C do minus 10 st. C. Średnia prędkość wiatru wyniesie od 10 km/h do 25 km/h. Ostrzeżenia obowiązują do dzisiaj do godz. 10.00.