IMGW ostrzega przed marznącymi opadami
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia I stopnia przed opadami marznącymi dla województw:
- podkarpackiego,
- małopolskiego,
- śląskiego,
- opolskiego,
- świętokrzyskiego,
- woj. mazowieckiego,
- lubelskiego,
- łódzkiego
- dolnośląskiego.
W południowo-zachodniej Polsce i na Dolnym Śląsku prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
Do kiedy będą obowiązywać alerty?
Ostrzeżenia będą obowiązywały od wtorku od godz. 22.00 i potrwają do środy do godz. 12.00.
Instytut informował też o ostrzeżeniach I stopnia przed silnym mrozem, które obowiązują na terenie województw:
- pomorskiego,
- warmińsko-mazurskiego,
- podlaskiego,
- kujawsko-pomorskiego
- woj. mazowieckiego
- lubelskiego
- woj. łódzkiego.
Alerty będą obowiązywały najdłużej do dzisiaj, do godz. 10.00.
Wcześniej IMGW informowało o ostrzeżeniach I stopnia przed silnymi mrozami dla województwa :
- kujawsko-pomorskiego,
- woj. pomorskiego,
- zachodniopomorskiego,
- łódzkiego,
- warmińsko-mazurskiego,
- mazowieckiego,
- wielkopolskiego,
- lubelskiego
- świętokrzyskiego.
Instytut prognozował wówczas, że na tych obszarach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od minus 15 st. C do minus 10 st. C. Średnia prędkość wiatru wyniesie od 10 km/h do 25 km/h. Ostrzeżenia obowiązują do dzisiaj do godz. 10.00.
