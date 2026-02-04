IMGW ostrzega przed marznącymi opadami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia I stopnia przed opadami marznącymi dla województw:

Reklama

podkarpackiego,

małopolskiego,

śląskiego,

opolskiego,

świętokrzyskiego,

woj. mazowieckiego,

lubelskiego,

łódzkiego

dolnośląskiego.

W południowo-zachodniej Polsce i na Dolnym Śląsku prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Do kiedy będą obowiązywać alerty?

Ostrzeżenia będą obowiązywały od wtorku od godz. 22.00 i potrwają do środy do godz. 12.00.

Instytut informował też o ostrzeżeniach I stopnia przed silnym mrozem, które obowiązują na terenie województw:

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

kujawsko-pomorskiego

woj. mazowieckiego

lubelskiego

woj. łódzkiego.

Alerty będą obowiązywały najdłużej do dzisiaj, do godz. 10.00.

Wcześniej IMGW informowało o ostrzeżeniach I stopnia przed silnymi mrozami dla województwa :

kujawsko-pomorskiego,

woj. pomorskiego,

zachodniopomorskiego,

łódzkiego,

warmińsko-mazurskiego,

mazowieckiego,

wielkopolskiego,

lubelskiego

świętokrzyskiego.

Instytut prognozował wówczas, że na tych obszarach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od minus 15 st. C do minus 10 st. C. Średnia prędkość wiatru wyniesie od 10 km/h do 25 km/h. Ostrzeżenia obowiązują do dzisiaj do godz. 10.00.