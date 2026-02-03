We wtorek do końca dnia będzie pogodnie, słonecznie. Najchłodniej na północnym wschodzie do minus 14 st. C., w centrum temperatura wyniesie od minus 12 st. C do minus 10 st C. Na południu i południowym zachodzie temperatura osiągnie ok. minus 1 st. C. Lokalnie na południu słabe opady śniegu.

Ostrzeżenia IMGW przed mrozem

Dla północno-wschodniej Polski obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem. Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od minus 18 st. C do minus 16 st. C, lokalnie około minus 20 st. C.

Noc z wtorku na środę na północy do minus 20 st. C, w centrum ok. minus 14 st. C, na południu od minus 5 st. C do minus 2 st. C. W większości kraju możliwe niewielkie opady śniegu, a na krańcach południowych będą przechodziły w opady marznące.

Środa nadal mroźna i z ostrzeżeniami

W środę na północy utrzyma się mróz do minus 10 st. C., w Polsce centralnej w ok. minus 6 st. C., na południowym zachodzie temperatury od 0 st. C do 4 st. C. Synoptyk poinformował, że na północy będą miejscami występowały opady śniegu, natomiast w południowej połowie kraju miejscami możliwe są opady marznące powodujące gołoledź.

Dla południa kraju w środę w godzinach porannych obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed opadami marznącymi. Prognozuje się słaby marznący deszcz lub mżawkę powodującą gołoledź.

W noc ze środy na czwartek na krańcach północnych utrzyma się mroźne powietrze powodujące temperaturę do minus 11 st. C. Na południu kraju temperatura do 1 st. C i możliwe opady deszczu ze śniegiem lub marznącej mżawki.