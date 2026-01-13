Mapy synoptyków zaskakują

Prawie 80 proc. powierzchni Europy jest pokryte śniegiem. Synoptycy serwisu Ventusky opracowali mapy, na których porównano pokrywy śnieżne w Europie od 2018 r. "Pokrywa śnieżna była znacznie bardziej rozległa tylko w latach 2010 i 2009, podczas gdy podobny zasięg odnotowano w 2017 r. W kontekście ostatnich 20 lat obecna pokrywa śnieżna plasuje się zatem na czwartym miejscu" - wskazano.

Reklama

Skąd tyle śniegu?

Meteorolodzy wyjaśniają, że za taką pokrywę śnieżną odpowiada sporo czynników. Po pierwsze nad Europą utrzymuje się silny wyż polarny, który sprowadza zimne masy powietrza znad Arktyki. Może to sprzyjać szybkiemu gromadzeniu się pokrywy śnieżnej.

Drugim czynnikiem jest La Nina. Jest to obniżenie temperatury powierzchniowych wód Oceanu Spokojnego. Podczas tego zjawiska zimne prądy morskie przemieszczają się wzdłuż równika i zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej. Temperatura powierzchniowych wód oceanicznych zmniejsza się wtedy o 4 stopnie poniżej normalnych wartości.

To to zjawisko ma wpływ na globalne prądy atmosferyczne, co powoduje zwiększoną liczbę opadów śniegu i silne mrozy w Europie.