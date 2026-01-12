Najnowsza prognoza pogody - amerykański model GFS

Kolejne kilka dni może nie należeć do najspokojniejszych. Będzie to spowodowane śnieżycami, zawiejami i siarczystym mrozem. Dodatkowo wystąpią marznące opady powodujące gołoledź. W kolejnych dniach fronty atmosferyczne, które przejdą nad Polską spowodują odwilż.

Reklama

Zagrożenia dla Polski

Jak wskazuję serwis twojapogoda.pl, powołując się na amerykański model pogodowy GFS, Polskę czeka kolejna fala groźnych mrozów, które będą panować najbliższych nocy i poranków aż do środy (14.01). Szczególnie zimno ma być we wschodniej połowie kraju oraz na terenach górzystych, gdzie temperatura spadać będzie od -15 do -20 stopni, a miejscami na Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu i w górach do -25 stopni.

Noc z poniedziałku na wtorek (12/13.01) będzie dla wielu regionów ciężka, a to za sprawą odwilży, która spowoduje, że na zachodzie i północnym zachodzie kraju zacznie padać marznący deszcz powodujący oblodzenie dróg i chodników. "W środę (14.01) już w całym kraju, najpierw na zachodzie, a potem na wschodzie, opady śniegu przechodzące w deszcz, początkowo marznący" - sygnalizuje serwis.

Paraliż na drodze, kolei i lotniskach w Polsce?

Jak wskazują amerykańskie prognozy, Polskę może czekać paraliż spowodowany śnieżycami i zawiejami śnieżnymi. Problemy mogą pojawić się w ruchu drogowym, kolejowym i lotniczym. Dodatkowo może dojść do uszkodzenia drzewostanu i linii energetycznych, do może doprowadzić do awarii prądu i ogrzewania - ostrzegają meteorolodzy.