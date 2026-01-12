Świat obiegły niepokojące dane meteorologiczne z największej wyspy świata. Wzdłuż wybrzeży Grenlandii termometry wskazują wartości dodatnie. Szokujące informacje płyną z dalekiej północy – w rejonach położonych blisko Bieguna Północnego naukowcy odnotowali około 3°C. Jak podaje PolskieRadio24.pl, oznacza to gigantyczną anomalię temperaturową. Wynosi ona ponad 25 stopni Celsjusza powyżej normy dla tej pory roku. To zjawisko o skali, jakiej świat dawno nie widział.

Paradoks pogodowy. Ciepła Grenlandia, lodowata Europa

Obecna sytuacja pogodowa przypomina lustrzane odbicie. Modele pogodowe wyraźnie pokazują ogromny kontrast między Grenlandią a Starym Kontynentem. Podczas gdy mieszkańcy wyspy doświadczają wyjątkowo łagodnej zimy, Europa walczy z arktycznym zimnem. Za ten stan odpowiada tzw. blokada grenlandzka. To zjawisko atmosferyczne działa jak gigantyczna zapora, wypycha masy polarnego, mroźnego powietrza daleko na południe, wprost nad Europę, powoduje spadki temperatur na naszym kontynencie o 10 do 15 stopni poniżej średniej sezonowej oraz sprawia, że w rejonie przylądka Morris Jesup (daleka północ) prognozuje się zaledwie -2°C, podczas gdy wschodnia Grenlandia pozostaje wierna surowemu klimatowi z mrozami do -18°C.

Reklama

Reklama

Temperatury na Grenlandii

Grenlandia to kraina skrajności, co potwierdzają dane historyczne. Jak podaje PolskieRadio24.pl, średnie temperatury stycznia na południu wyspy (np. w Qaqortoq) oscylują zazwyczaj wokół -5°C. Jednak im dalej na północ, tym mróz staje się potężniejszy – w rejonie Qaanaaq średnia to zazwyczaj -23,9°C. Obecna anomalia uderza w te statystyki, zmieniając oblicze grenlandzkiej zimy. Najzimniejszym punktem wyspy niezmiennie pozostaje lądolód. Tam średnia roczna temperatura wynosi aż -28,6°C, choć i tamtejszy lód odczuwa skutki globalnych zmian.