Jaka pogoda dzisiaj (środa 7.01)?

Jak wynika z prognoz IMGW, w środę na przeważającym obszarze kraju pogodnie, więcej chmur jedynie na południowym wschodzie. W Małopolsce i na Podkarpaciu należy spodziewać się jednostajnych opadów śniegu, w Bieszczadach okresami opady mogą być silne i tam może spaść około 15 cm śniegu. Temperatura w dzień przeważnie od –4°C do –1°C, w nocy będzie zimno, w przedziale od –10°C do –6°C, ale na północnym wschodzie możliwe są spadki temperatury do –15°C. Wiatr będzie raczej słaby i umiarkowany, tylko na Pomorzu w porywach do 55 km/h, na zachodzie z kierunków południowych, na wschodzie z przewagą kierunków północnych.

Jaka pogoda w weekend?

Jak wskazują meteorolodzy, w sobotę będzie pochmurno w całym kraju. Na wschodzie i w centrum opady śniegu, na zachodzie opady mieszane śniegu z deszczem, na Pomorzu lokalnie marznącego deszczu. Temperatura maksymalna od –8°C na wschodzie do 3°C na zachodzie kraju. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, w centrum i na północy porywisty, na Warmii i Mazurach okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych. Na północnym wschodzie kraju możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę również będzie pochmurno. Na wschodzie i w centrum wystąpią opady śniegu, na zachodzie opady mieszane śniegu z deszczem i miejscami deszczu, lokalnie opady będą marznące; na drogach możliwa gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od około –3°C na wschodzie do około 3°C na zachodzie kraju. Na południowym wschodzie kraju możliwe będą zawieje i zamiecie śnieżne.