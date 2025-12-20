Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia – gęsta mgła

Alarmy pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w następujących województwach i powiatach:

warmińsko-mazurskie

mazowieckie

podlaskie

lubelskie, z wyłączeniem kilku powiatów na południowym wschodzie

łódzkie

świętokrzyskie

opolskie

śląskie

małopolskie, poza powiatem tatrzańskim

podkarpackie, poza powiatami na wschodzie regionu

kujawsko-pomorskie, w powiatach brodnickim, rypińskim, lipnowskim i włocławskim

wielkopolskie, w powiatach kolskim, kaliskim, Kalisz, ostrowskim, ostrzeszowskim i kępińskim

dolnośląskie, w powiatach oleśnickim, oławskim, strzelińskim, ząbkowickim oraz kłodzkim

Jak informuje IMGW, gęsta mgła miejscami ograniczy widzialność do wartości poniżej 200 metrów, co może być szczególnie niebezpieczne dla kierowców. Ostrzeżenia mają obowiązywać do godziny 10 w sobotę.

Mglista pogoda zostanie z nami dłużej

Taka mglista pogoda ma się utrzymać w Polsce co najmniej do poniedziałku lub wtorku. Mgły będą ograniczać widoczność nawet poniżej 100 m nocami, o porankach i w ciągu dnia. Dopiero bliżej świąt mgły ustąpią.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Zgodnie z definicją Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne oraz stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prowadzenie działalności w takich warunkach jest utrudnione i potencjalnie niebezpieczne. IMGW zaleca zachowanie ostrożności, śledzenie bieżących komunikatów pogodowych oraz przygotowanie się na możliwe utrudnienia, między innymi w ruchu drogowym, opóźnienia w transporcie czy zakłócenia imprez plenerowych.

Jak powstaje mgła?

Mgła to zbiór bardzo drobnych kropelek wody zawieszonych w powietrzu. Powstaje wtedy, gdy powietrze zawierające odpowiednią ilość pary wodnej ulega ochłodzeniu. W wyniku spadku temperatury para wodna zaczyna się skraplać, tworząc charakterystyczną zasłonę ograniczającą widzialność.

Takie warunki najczęściej pojawiają się nocą i nad ranem, szczególnie przy bezwietrznej pogodzie oraz wysokiej wilgotności powietrza.