Ostrzeżenia IMGW na piątek - gdzie obowiązuje?
IMGW prognozuje występowanie gęstych mgieł, w których widzialność miejscami może spadać poniżej 200 metrów.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed mgłą obejmują województwa:
- wielkopolskie (w powiatach południowych),
- lubuskie,
- dolnośląskie,
- opolskie,
- śląskie (poza powiatami południowymi),
- małopolskie (w północno-zachodniej części województwa).
Prawdopodobieństwo pojawienia się mgieł w tych rejonach wynosi 80 proc. Lokalnie mgła może osadzać szadź.
Od kiedy obowiązuje ostrzeżenie?
"Wydany alert dotyczy całego regionu - mgła ma pojawić się we wszystkich lubuskich powiatach" - podano.
Ostrzeżenie obowiązuje od piątku 12 grudnia godz. 18.00 do soboty 13 grudnia godz. 9.00
Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia - czym jest?
Jak tłumaczy IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
