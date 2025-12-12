Ostrzeżenia IMGW na piątek - gdzie obowiązuje?

IMGW prognozuje występowanie gęstych mgieł, w których widzialność miejscami może spadać poniżej 200 metrów.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed mgłą obejmują województwa:

wielkopolskie (w powiatach południowych),

lubuskie,

dolnośląskie,

opolskie,

śląskie (poza powiatami południowymi),

małopolskie (w północno-zachodniej części województwa).

Prawdopodobieństwo pojawienia się mgieł w tych rejonach wynosi 80 proc. Lokalnie mgła może osadzać szadź.

Od kiedy obowiązuje ostrzeżenie?

"Wydany alert dotyczy całego regionu - mgła ma pojawić się we wszystkich lubuskich powiatach" - podano.

Ostrzeżenie obowiązuje od piątku 12 grudnia godz. 18.00 do soboty 13 grudnia godz. 9.00

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia - czym jest?

Jak tłumaczy IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.