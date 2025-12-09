Pogoda na dziś w Warszawie - 9 grudnia 2025 (wtorek)

We wtorek pogoda będzie bardzo mokra i chłodna. Temperatura wyniesie około 9°C, a odczuwalna około 7°C. Przez większą część dnia pojawi się deszcz, a zachmurzenie pokryje aż 90% nieba. Wiatr powieje umiarkowanie, około 14 km/h, w porywach do 25 km/h. Wilgotność 100% sprawi, że będzie dość duszno i mokro, a biomet pozostanie niekorzystny. Opady mogą sięgnąć 6 mm w ciągu 12 godzin. Warunki mogą sprawić, że dojazdy i poranne wyjścia będą trudniejsze. Mokre ulice, możliwe opady, nagłe zmiany pogody. Lepiej się przygotować - parasol, dobre buty i zapas czasu na drogę.

Pogoda na jutro w Warszawie – 10 grudnia 2025 (środa)

W środę warunki wyraźnie się poprawią. Temperatura wzrośnie do około 11°C, odczuwalna będzie około 9°C. Zamiast deszczu pojawi się zachmurzenie umiarkowane, z zachmurzeniem na poziomie 50–60% nieba. Wiatr pozostanie podobny jak dzień wcześniej czyli około 14 km/h, w porywach do 25 km/h, ale przy wilgotności 79% i braku opadów zrobi się o wiele przyjemniej. Biomet będzie korzystny, a aura chłodna i sucha.

Czy zima zaatakuje przed świętami Bożego Narodzenia 2025? IMGW potwierdza. Mapy mówią wszystko
Czy pogoda 9.12.2025 wpłynie na dojazdy do pracy i plany na dzisiaj?

Tak, mokra nawierzchnia, opady i możliwa wilgotność mogą spowodować korki, śliskie chodniki i utrudniony ruch, szczególnie rano i późnym popołudniem. Jeśli planujesz podróż autem, rowerem czy pieszo, warto wcześniej sprawdzić sytuację i zostawić sobie zapasowy czas. Jeśli miałaś zaplanowany spacer albo wizytę na zewnątrz to dzisiaj pogoda nie sprzyja. Lepiej odłożyć plany albo mieć plan B np. w domu, z ciepłą herbatą i kocem.

Co dalej z pogodą w grudniu w Warszawie? Wstępny rzut oka na resztę tygodnia

Choć prognozy długoterminowe często się zmieniają, obecne modele wskazują na utrzymanie łagodnej, wilgotnej aury w Warszawie. W kolejnych dniach możliwe są:

  • temperatury w przedziale 5–8°C,
  • zachmurzenie całkowite,
  • przelotne opady deszczu i mżawki,