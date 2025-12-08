Prognoza pogody na poniedziałek, 8 grudnia

Ten poniedziałek przyniesie ze sobą cieplejsze powietrze, co na pewno ucieszy wszystkich, którzy nie przepadają za mrozem. Jednak nie zapomnijcie, że to ciepło będzie miało swoją cenę – nad Polską dominować będzie duże zachmurzenie. Przez większość dnia spodziewajcie się opadów deszczu lub mżawki, więc parasol lub płaszcz przeciwdeszczowy będą absolutnie niezbędne. Pamiętajcie też, że nad ranem na południu kraju, szczególnie w rejonie Sudetów, wiatr będzie dość mocny, a miejscami mogą pojawić się mgły, dlatego uważajcie, zwłaszcza jeśli musicie rano dotrzeć do szkoły na piechotę.

Reklama

Jakie temperatury w poniedziałek?

Jeśli chodzi o temperatury, będą one bardzo zróżnicowane. Na wschodzie kraju termometry wskażą około 5 stopni Celsjusza, w centrum będzie to 7 stopni Celsjusza, a nad morzem 9 stopni Celsjusza. Najcieplej, bo nawet do 12 stopni Celsjusza, będzie na zachodzie Polski, co jak na grudzień jest naprawdę wysoką wartością! W rejonach górskich, w Karpatach, będzie jednak chłodniej, z temperaturami od 2 do 4 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, ale nad morzem i w górach spodziewane są silniejsze porywy.

Jak się ubrać w poniedziałek?

Biorąc pod uwagę ciepłą, ale deszczową aurę, kluczowe jest ubranie warstwowe, które pozwoli Wam łatwo dostosować się do warunków, gdyby temperatura wzrosła lub spadła. Na pewno przydatna będzie nieprzemakalna kurtka lub płaszcz przeciwdeszczowy, a także parasol, aby ochronić plecak i książki przed zmoknięciem. Mimo ciepłego powietrza, unikanie przemoczenia jest ważne dla zdrowia! Warto założyć ciepły sweter lub bluzę pod kurtkę. Na dół wystarczą ciepłe spodnie. Jeśli mieszkacie nad morzem, na zachodzie lub w górach, gdzie wiatr będzie silniejszy, załóżcie czapkę, szalik lub komin dla lepszej ochrony. Pamiętajcie również o wodoszczelnym obuwiu – nie ma nic gorszego niż mokre stopy w szkole! Podsumowując: ubierzcie się ciepło i nieprzemakalnie.