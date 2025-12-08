Czy będzie śnieg na ferie zimowe?

W związku ze zbliżającym się okresem ferii zimowych, wiele osób zajmuje się już planowaniem swojego wypoczynku, a podstawowe i coroczne pytanie dotyczy tego, czy tym razem można spodziewać się śniegu? Ostatnie lata upłynęły pod znakiem ferii bezśnieżnych, co dotyczyło nie tylko terenów nizinnych, ale i górskich. Ta tendencja doprowadziła do systematycznego skracania się sezonu narciarskiego, dlatego też rosną oczekiwania na nadejście prawdziwej zimy, która umożliwiłaby miłośnikom sportów zimowych udaną rozrywkę, a zarazem pozwoliła właścicielom kurortów na odrobienie strat i osiągnięcie dochodów.

Amerykańska prognoza sezonowa CFS

Amerykański model pogodowy CFS przedstawił już sezonową prognozę pogody, rozbitą na kolejne tygodnie, która obejmuje okres aż do początku marca. Oznacza to, że uwzględnia ona cały czas trwania ferii zimowych, które w zależności od województwa, rozpoczną się 19 stycznia i potrwają do 1 marca.

Pierwszy turnus ferii przypada na województwa: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie, gdzie przerwa w nauce będzie trwała od 19 stycznia do 1 lutego.

Drugi turnus obejmie okres od 2 lutego do 15 lutego w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, zachodniopomorskim, małopolskim oraz opolskim.

Trzeci i jednocześnie ostatni turnus zaplanowano w terminie od 16 lutego do 1 marca dla województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz śląskiego.

W ciągu tego półtora miesiąca pogoda będzie się dynamicznie zmieniać, a kluczową kwestią pozostaje, czy w tym czasie pojawią się opady śniegu i mróz?

Jedno uderzenie zimy

Zgodnie z prognozami, można się spodziewać jednego, jedynego uderzenia zimy w trakcie ferii, które przypadnie na ostatnie dni stycznia i pierwszy tydzień lutego 2026. W tym okresie można oczekiwać opadów śniegu nie tylko w górach, ale również na nizinach, a temperatura utrzyma się poniżej zera przez całą dobę. Jeżeli te przewidywania się sprawdzą, na krajobrazy zimowe na nizinach mogą liczyć częściowo uczestnicy pierwszego i drugiego turnusu ferii.

Warunki w górach

Z kolei w górach śniegu nie powinno zabraknąć, ponieważ nawet spodziewana odwilż w drugiej dekadzie lutego nie doprowadzi do jego całkowitego stopnienia. Należy jednak liczyć się z tym, że ilość śniegu będzie niższa niż przewiduje to norma wieloletnia, co jednak jest typowe dla ostatnich lat. Może to spowodować poważne problemy z odpowiednim naśnieżeniem na niżej położonych trasach narciarskich, podczas gdy te zlokalizowane wyżej, zwłaszcza w Tatrach, znajdą się w lepszej sytuacji.

Perspektywa końca zimy i początku wiosny

Amerykański model pogodowy nie przewiduje więcej powrotów zimy. Zarówno styczeń, jak i druga oraz trzecia dekada lutego mają być wyjątkowo ciepłe. Początek marca sugeruje natomiast wczesne nadejście wiosny. Warto jednak pamiętać, że są to jedynie prognozy, które mogą ulec zmianie.