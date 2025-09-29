Prognoza pogody dla uczniów na poniedziałek, 29 września

Na północy i zachodzie: Spodziewaj się umiarkowanego zachmurzenia, więc słońce może się czasem przebijać, ale temperatury wyniosą maksymalnie około 15 stopni Celsjusza .

. Na wschodzie i południowym wschodzie: Będzie gorzej – niebo będzie bardzo pochmurne, spodziewany jest deszcz (może spaść nawet do 10 mm), a lokalnie mogą wystąpić nawet burze. Maksymalna temperatura to tylko 10-11 stopni Celsjusza.

W górach: Bardzo chłodno i nieprzyjemnie. Spadnie śnieg, a w Tatrach dojdzie do nawet 7 cm nowej pokrywy!

Temperatury w ciągu dnia będą niskie: w rejonach podgórskich zaledwie 6-9 stopni Celsjusza, a w centrum około 12-13 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wschodni, co oznacza, że chłód będzie bardziej odczuwalny.

Jak się ubrać do szkoły? Prognoza pogody dla uczniów

Zdecydowanie postaw na ubiór "na cebulkę" i przygotuj się na chłód, a w niektórych regionach na deszcz.

Kurtka/Okrycie wierzchnie: Konieczna jest ciepła kurtka przejściowa (może być przeciwdeszczowa), zwłaszcza jeśli mieszkasz na wschodzie, gdzie może padać! Pod spód: Załóż bluzę lub sweter pod kurtkę. Rano będzie bardzo chłodno (w nocy temperatura spada do 4-7 stopni Celsjusza, a przy górach jest blisko zera!), więc rano przyda się dodatkowa warstwa. Dodatki (dla zmarzluchów): Jeśli mieszkasz blisko gór lub na wschodzie, rozważ czapkę i szalik. Lepiej mieć je w plecaku niż marznąć. Obuwie: Wybierz ciepłe, zakryte buty (sportowe lub jesienne trzewiki). Nie polecam niczego przewiewnego.

Obowiązkowo:

Jeśli mieszkasz na wschodzie lub południowym wschodzie, spakuj do plecaka parasol!

Jeśli mieszkasz w rejonach podgórskich, rano może być blisko zera, więc postaw na najcieplejsze ubranie, jakie masz.

Podsumowując: Będzie chłodno i jesiennie, więc ubierz się ciepło i nie daj się zaskoczyć ewentualnym deszczem. Powodzenia w szkole!