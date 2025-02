Na początku marca stratosferyczny wir polarny przesunie się nad Europę, co spowoduje spadek temperatury w górnych warstwach atmosfery nawet do -80°C. Na szczęście, na powierzchni ziemi tego nie odczujemy. Największe ochłodzenie nastąpi około 50 km nad Polską, gdzie zwykle temperatura wynosi około -50°C. Zmiana ta wynika z przesunięcia wiru polarnego – zamiast nad Amerykę Północną, w tym roku kieruje się on w stronę Europy.