IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Groźne warunki w 13 województwach

W poniedziałek po południu IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla województwa:

Reklama

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

łódzkiego, opolskiego,

śląskiego,

małopolskiego

świętokrzyskiego,

warmińsko-mazurskiego,

mazowieckiego (z wyjątkiem powiatów na wschodzie województw).

Ostrzeżenia obowiązują także w województwie lubelskim (z wyjątkiem powiatów na północnym wschodzie), dla wschodniej połowy województwa wielkopolskiego, a także dla powiatów oleśnickiego, milickiego, kłodzkiego, karkonoskiego i dla Jeleniej Góry w województwie dolnośląskim i dla powiatów niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego i dla Tarnobrzega w województwie podkarpackim.

Uwaga na gęste mgły. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do wtorku

Na terenach objętych ostrzeżeniami przewiduje się występowanie gęstych mgieł. W ich zasięgu widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów – wynika z komunikatu IMGW. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 80 proc., alerty będą obowiązywać do godz. 10 we wtorek.

IMGW wydał też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami w rejonach podgórskich. Będą one obowiązywać na terenie powiatów bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, brzozowskiego, krośnieńskiego, strzyżowskiego, jasielskiego i w Krośnie w województwie podkarpackim oraz w powiecie gorlickim w województwie małopolskim.

Nie tylko mgły. IMGW ostrzega przed marznącym deszczem

W regionach objętych ostrzeżeniami prognozowane jest występowanie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, które spowodują występowanie gołoledzi. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 80 proc. i będą one obowiązywać najpóźniej do godz. 1 we wtorek.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.