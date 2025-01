Wydano ostrzeżenie I stopnia dotyczące marznących opadów dla województwa śląskiego oraz niemal całego województwa małopolskiego.

Synoptycy prognozują miejscowe, słabe opady marznącej mżawki, które mogą powodować niebezpieczną gołoledź. Ostrzeżenie to obowiązuje do poniedziałku do godziny 12.

Gołoledź, oblodzenie i intensywne opady śniegu. Pilne alerty IMGW

Równocześnie aktywne pozostają ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem w północnej części kraju, w tym na obszarze województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Te alerty mają obowiązywać do godziny 10.

Ponadto, dla części województw podkarpackiego i małopolskiego wydano ostrzeżenia I i II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, które mogą potrwać do godziny 8.

Ostrzeżenia I stopnia wskazują na warunki sprzyjające występowaniu groźnych zjawisk pogodowych, które mogą prowadzić do szkód materialnych oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Instytut apeluje o zachowanie ostrożności, dostosowanie prędkości jazdy do warunków drogowych oraz regularne śledzenie komunikatów meteorologicznych.

