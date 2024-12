Alerty IMGW przed niebezpieczną pogodą

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące oblodzenia orazmarznących opadów deszczu lub mżawki na wschodzie i południu Polski. Ostrzeżenia obejmują województwa:

podlaskie,

mazowieckie,

łódzkie,

lubelskie,

śląskie,

dolnośląskie,

małopolskie,

podkarpackie,

opolskie.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mżawki powodujących ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2 st. C" – informuje IMGW.

Ostrzeżenia obowiązują od czwartku (12.12) od godz. 7:30 do piątku (13.12) do godz. 7:30.

Pogoda na czwartek. Od 5 st. C do -3 st. C

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i południu miejscami słabe opady śniegu, możliwe również opady marznącej mżawki powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od 0 st. C na południu, około 2 st. C w centrum i na zachodzie do 5 st. C na wybrzeżu; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat -3 st. C. Lokalnie ślisko. Wiatr słaby, na północnym wschodzie umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.