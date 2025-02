W niedzielę na wschodzie, początkowo będzie pojawiać się słońce, ale z czasem zacznie się chmurzyć, choć bez opadów. Na zachodzie będzie pochmurno z występującymi słabymi opadami deszczu, które stopniowo przesuną się w głąb kraju. Temperatura wyniesie od 2 st. C. na Suwalszczyźnie, do 9 st. C. na południu i miejscami na zachodzie kraju . Wiatr na wschodzie południowy, słaby, natomiast na pozostałym obszarze południowo-zachodni, skręcający na zachodzie na zachodni, również słaby i umiarkowany.

Zmiana pogody coraz bliżej. IMGW: Ocieplenie, ale z deszczem

W niedzielną noc na wschodzie początkowo ma być pogodnie, ale na pozostałym obszarze występować będzie duże zachmurzenie. Od Zatoki Gdańskiej po Małopolskę występować będzie strefa opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie w okolicach Olsztyna oraz na południowych częściach województw małopolskiego i podkarpackiego, możliwe będą opady marznące i mżawki powodujące gołoledź. Dla tej strefy wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązujące od północy do godzin porannych. Na zachodzie bez opadów, ale miejscami wystąpią gęste mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura wyniesie od -7 st. C. na krańcach wschodnich i do 2–3 st. C. na zachodzie. Wiatr będzie południowy i zachodni, słaby i umiarkowany.

Deszcz, śnieg i gołoledź. Ocieplenie nie wszędzie przyniesie poprawę pogody

W poniedziałek na wschodzie początkowo będzie pogodnie, na zachodzie natomiast zacznie się przejaśniać. W centrum kraju, od Zatoki Gdańskiej po Podkarpacie, wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu, lokalnie marznącego. Temperatura wyniesie od 2 st. C. na wschodzie do 11 st. C. na zachodzie, w centrum około 6–7 st. C. Rano miejscami pojawią się gęste mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty do 40 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek, w całym kraju będzie duże zachmurzenie, z przejaśnieniami szczególnie na zachodzie. Na Pomorzu Zachodnim słabe opady deszczu, a miejscami w kraju mogą tworzyć się gęste mgły. Słabe opady deszczu natomiast mogą pojawić się w Bieszczadach. Temperatura wyniesie od -2 st. C. na Suwalszczyźnie do 5 st. C. na zachodzie, w centrum około 1 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i w Sudetach porywisty do 40 km/h.