IMGW ostrzega przed porywistym wiatrem, który dotknie niemal cały kraj z wyjątkiem województwa lubelskiego. Wiatry osiągną prędkość od 55 km/h do 70 km/h, a w rejonach podgórskich Karpat mogą sięgać nawet 90 km/h. Nad morzem prognozowane są porywy do 80 km/h.

Zima wkroczy z impetem. Silny wiatr, śnieg i oblodzenia [OSTRZEŻENIE IMGW]

Według informacji przekazanych przez Instytut na platformie X, najmocniejsze podmuchy spodziewane są w godzinach porannych, natomiast po południu wiatr zacznie słabnąć. W górach i na północy kraju silnym wiatrom towarzyszyć będą zawieje śnieżne, które mogą dodatkowo utrudnić poruszanie się.

Ostrzeżenie przed oblodzeniem

Oprócz silnego wiatru, IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem. Alert dotyczy województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Ostrzeżenie zacznie obowiązywać od czwartku, 2 stycznia, od godziny 16:00.

Zamarznięte nawierzchnie dróg i chodników będą wynikiem opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, które w połączeniu z niską temperaturą utworzą niebezpieczne oblodzenie.Prognozowana minimalna temperatura wynosi około -3°C, a przy gruncie nawet -5°C.

Pogoda w czwartek. Prognoza IMGW

W czwartek na krańcach południowo wschodnich będzie pogodnie i bez opadów, na pozostałym obszarze kraju prognozowane jest zachmurzenie i opady deszczu, przechodzące w opady deszczu ze śniegiem na północy kraju, a także w górach.

Szczególnie dużo śniegu może spadać na Wybrzeżu. Lokalnie możliwe są także burze i burze śnieżne które w krótkim czasie mogą spowodować przerost pokrywy śnieżnej o jakieś 2 do 5 centymetrów - ostrzegła synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Gryczman.

Najniższa temperatura w czwartek pojawi się na Pomorzu oraz na krańcach południowo wschodnich. W rejonach bieszczadzkich prognozowana temperatura maksymalna wyniesie ok. 3 st. C, na przeważającym obszarze kraju temperatura będzie wahać się od 4 do 6 st. C, natomiast najcieplej będzie na południu w województwie małopolskim i śląskim, gdzie "lokalnie oddziałujący wiatr fenowy dogrzeje nawet do 12 st. C".

Wiatr w czwartek będzie umiarkowany i dość silny, a lokalnie porywisty. Wiać będzie w całym kraju, największą prędkość wiatru IMGW prognozuje na wybrzeżu, a także w rejonach podgórskich Karpat i Sudetów.

W tych regionach porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość 80 km/h, choć w centralnej Polsce również mogą pojawić się "przejściowe porywy wiatru, spowodowane przemieszczaniem się frontu atmosferycznego" - zaznaczyła.

Opady śniegu w całym kraju

Synoptyczka zapowiedziała, że w nocy z czwartku na piątek w całym kraju prognozowane są opady śniegu, a na wybrzeżu opady deszczu ze śniegiem. Najwięcej śniegu padać będzie na południu kraju, a zwłaszcza w Karpatach, gdzie IMGW prognozuje "przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 13 cm".

W nocy z czwartku na piątek w całym kraju temperatura spadnie poniżej 0 st. C. Wiatr tej nocy będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Wiać będzie z zachodu, prędkość wiatru w porywach wyniesie ok. 60 km/h. (PAP)

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady śniegu. Na wybrzeżu możliwe burze. Lokalnie na Pomorzu przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od -1 st.C do 2 st.C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około -3 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, miejscami w porywach do 65 km/h, na wybrzeżu okresami silny, do 40 km/h i w porywach do 90 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, w Karpatach do 80 km/h. Wysoko w górach i lokalnie na północy wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Źródło: IMGW, PAP