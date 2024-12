Jak wynika z prognoz pogody tegoroczny sylwester i Nowy Rok nie będzie typowo zimowy. Okazuje się, że nie zabraknie opadów oraz silnego wiatru.

Jaka będzie pogoda w sylwestra?

Jak wynika z prognozy pogody na te dni będzie bardzo zmiennie. Całkiem niezłych warunków bez opadów i silnych wiatrów można spodziewać się w południowej części Polski. Im dalej na północ, tym więcej będzie zachmurzeń i nieprzyjemnej aury. Temperatura w sylwestra wyniesie ok. 4-7 st. C. Szczególnie odczuwalny chłód będzie na północy i w górach.

Wiatr i opady w sylwestra

W ostatni dzień w roku, zwłaszcza w godzinach wieczornych i w nocy powieje silny wiatr. Nad morzem będzie osiągał prędkość nawet70-80 km na godz.. W górach można z kolei spodziewać się halnego. Na północy nie zabraknie też opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W innych rejonach padać raczej nie będzie. O północy można spodziewać się temperatur w wysokości ok. -2/0 st. C na południu i w centrum, do ok. 1-3 st. C na pozostałym obszarze.

Jaka będzie pogoda w Nowy Rok?

Wypogodzi się nieco w Nowy Rok. Na taką pozytywną zmianę mogą liczyć mieszkańcy południa. Reszta kraju to sporo chmur oraz przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie można spodziewać się nawet deszczu ze śniegiem. 1 stycznia 2025 roku będzie dosyć ciepło. Temperatura wyniesie ok. 4-6 st. C w większości regionów i ok. 7-9 st. C na Pomorzu i w Małopolsce. W całej Polsce będzie wiał silny wiatr dochodzący do 50-70 km na godz.. Nad morzem i w górach powieje z prędkością 90 km na godz.