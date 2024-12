Reklama

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w niedzielę rano alert dotyczący smogu, obejmujący powiaty na zachodzie i południu Polski.

"UWAGA! Dnia 29.12 prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (SMOG). Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz" - czytamy na portalu X.

Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie części woj.:

opolskiego - powiat krapkowicki, opolski, Opole,

wielkopolskiego - powiat pleszewski, poznański, Kalisz, Poznań,

dolnośląskiego - powiat kłodzki,

śląskiego - powiat rybnicki, mikołowski, żywiecki, Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój.

Alert RCB: Niebezpieczny smog. Ogranicz aktywność na zewnątrz

W niedzielę 29 grudnia RCB prognozuje złe warunki powietrzne na południu i zachodzie Polski, związane z wysokim stężeniem pyłu zawieszonego PM10 (smog). W związku z tym zaleca się unikanie aktywności na świeżym powietrzu, takich jak spacery czy ćwiczenia, oraz ograniczenie wietrzenia pomieszczeń.

PM10 to cząsteczki pyłów, które często pojawiają się w smogu, szczególnie w okresach grzewczych, gdy emisja z pieców i kotłów opalanych paliwem stałym jest intensywna. Smog powstaje, gdy dym, pyły i inne zanieczyszczenia mieszają się z mgłą lub wilgocią w atmosferze.

Cząstki PM10 mają średnicę nieprzekraczającą 10 mikrometrów, co pozwala im przenikać do układu oddechowego. Wysokie stężenie tych cząsteczek wskazuje na złą jakość powietrza i może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak podrażnienie dróg oddechowych, kaszel czy pogorszenie objawów astmy.

