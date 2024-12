Prognoza pogody na Sylwestra i Nowy Rok

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północna będzie w zasięgu rozległego niżu z ośrodkami nad Północnym Atlantykiem, Wyspami Brytyjskimi i Morzem Barentsa, w strefie frontów atmosferycznych. Pozostały obszar kontynentu będzie w zasięgu wyżu. Polska południowa znajdzie się w zasięgu wspomnianego wyżu, tylko na północy kraju zaznaczy się wpływ niżów znad Morza Barentsa i Wysp Brytyjskich. Z zachodu napłynie powietrze polarne morskie. Wystąpią wahania ciśnienia. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

Pogoda na Sylwestra 2024/2025

We wtorek na północy kraju zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady deszczu. W pasie centralnym zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, a na południu przeważnie małe i tam rano lokalnie mgły osadzające szadź, ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 3 st. C do 6 st. C; chłodniej w rejonie Bieszczad - około 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, lokalnie w rejonach podgórskich Bieszczad do 55 km/h, a początkowo na wybrzeżu dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 80 km/h, w Sudetach do 90 km/h.

W nocy z wtorku na środę na północy kraju zachmurzenie na ogół duże, miejscami opady deszczu, przejściowo deszczu ze śniegiem. W pasie centralnym zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, a na południu przeważnie małe i tam w obniżeniach terenu lokalnie mgły marznące i ograniczające widzialność do 500 m. Miejscami ślisko!

Temperatura minimalna od minus 4 st. C na południu, około 0 st. C w centrum, do 4 st. C na wybrzeżu; w rejonach podgórskich Karpat lokalnie spadek do minus 6 st. C. Wiatr początkowo słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, później nasilający się do umiarkowanego i dość silnego, w porywach na północnym zachodzie do 65 km/h, w rejonach podgórskich do 70 km/h, południowo-zachodni i południowy. Nad morzem wiatr dość silny i silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 120 km/h, w Karpatach do 90 km/h.

Pogoda na Nowy Rok

W środę na północy kraju zachmurzenie duże i całkowite, miejscami opady deszczu. W pasie centralnym zachmurzenie umiarkowane i duże, a na południu przeważnie małe. Temperatura maksymalna od 3 st. C na północnym wschodzie do 8 st. C w Małopolsce; chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich około 1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem silny i okresami bardzo silny od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 70 km/h, nad morzem do 85 km/h, w Sudetach do 140 km/h, w Karpatach do 110 km/h, południowo-zachodni.